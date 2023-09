Carnaval Moorsele pakt uit met dubbel dansprogramma

Na de succesvolle editie van vorig jaar popelt Carnaval Moorsele om weer in gang te schieten. De Stekselorde heeft, in samenwerking met VWL Events, beslist om Back to the Golden Oldies een tweede leven te geven.

Piet Bonte, de nieuwe voorzitter, legt het uit: “Op zaterdag 7 oktober nodigen we in de namiddag alle 65-plussers uit naar OC de Stekke. Natuurlijk zorgen we voor koffie met taart – en iets anders voor wie liever iets anders heeft. De muziek zal alleen maar uit de jaren 50, 60 en 70 zijn. En tussenin is er een optreden van Les Folles de Gand, toppers uit de travestiewereld die een heuse show brengen, echt de moeite waard. Een ticket kost zeven euro. Graag voor 3 oktober inschrijven. Want we moeten natuurlijk nog de taart bestellen. Dat lukt enkel voor wie in voorverkoop koopt.”

En daarmee is het niet gedaan. Want vanaf 20.30 uur start de fuif met de duidelijke titel Back to the Golden Oldies, met de hele avond swingende muziek uit de jaren 70, 80 en 90 en de bekende Moorselenaar Christophe Dupont als deejay.

Je betaalt zes euro in voorverkoop en 8 euro aan de deur. Wie verkleed is in het thema – de jaren 70, 80 of 90 – verdient een gratis consumptie. Vorig jaar was het initiatief een succes. “En dit jaar willen we nog meer inzetten op sfeer en show. Denk aan een grote banner, extra verlichting en – maar we gaan natuurlijk nog niet alles verklappen”, lacht Piet.

Kaarten in voorverkoop zijn te verkrijgen in cafés de Platse en ‘t Lindeke, contact@stekselorde.be , 0486 43 93 11 of bij een steksellid.

Maar er is meer. De Stekselorde zoekt ook kandidaten voor de prins(es)verkiezing op zaterdag 27 januari 2024. (HV)