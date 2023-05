Cantina Cubana van KU Leuven Kulak laat studenten genieten voor start examens

KU Leuven Kulak’s bekendste feest is terug! Cantina Cubana vond opnieuw plaats en pakte traditiegetrouw uit met een spetterende line-up. Niemand minder dan Tourist LeMC, 2 Brothers on the 4th Floor en Andromedik verwenden de studenten met een show op de terreinen van KU Leuven Kulak in Kortrijk.

Praesidium Elysion Kulak organiseerde het evenement van begin tot eind en betrok er ook het toekomstige praesidium bij. “We organiseren doorheen het jaar heel wat events en dit is altijd ons ultieme doel. We doen dit samen met de leden van volgend jaar omdat het te groot in omvang is”, klinkt het bij Robbe Bailleul.

In vergelijking met vorig jaar heeft de organisatie ook geïnvesteerd in een aangepaste werkwijze. “We hebben de drankbonnenstand uit de feesttenten gehaald en er wordt nu ook gewerkt met QR-codes om binnen te komen. Op die manier willen we alles efficiënter laten verlopen en meer ademruimte creëren binnenin”, aldus Bailleul.

Gent en Leuven

Niet alleen studenten uit Kortrijk maar komen er ook heel wat studenten van Leuven en Gent komen naar het evenement. “We zijn echt blij dat we studenten van dergelijke steden tot bij ons krijgen om te feesten”, vertelt Bailleul.

Ook Amber Derie, student geneeskunde, is laaiend enthousiast. “We waren hier vorig jaar en hebben ons rot geamuseerd. Een reden te meer om dus dit jaar ook te komen feesten. Het is de ideale examen inzet voor ons.” Het evenement sluit de deuren om 4 uur en dan is het aan het Praesidium om alles spic-en-span achter te laten.

Buren

Hoewel de terreinen omgeven liggen door universiteitsgebouwen kruipt muziek en lawaai overal tussen. We merken tussen de nieuwsgierige ouders dan ook een aantal buurtbewoners op. “Het is hier doorheen het jaar best rustig en we zijn ook jong geweest. We komen dus graag eens een kijkje nemen maar zullen het waarschijnlijk niet zo laat maken als de studenten”, lacht buurtbewoner Dirk.