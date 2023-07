Campo Solar verwacht 20.000 bezoekers en zet nog meer in op beleving tussen de maïs: “Willen festivalgangers leuke tijd bieden in uniek decor”

De vorige editie was met 16.500 bezoekers al eentje voor de geschiedenisboeken, maar het doet de organisatie van Campo Solar niet ter plaatse trappelen. Het festivalterrein is dit jaar nóg uitgebreid en zonder tegenslag rondt het festival volgend weekend de kaap van 20.000 bezoekers. En zeggen dat het zes jaar geleden allemaal begon als een uit de hand gelopen verjaardagsfeest. “Dit jaar zetten we nog extra in op de beleving en het comfort van de festivalganger”, zegt Karel Standaert, één van de organisatoren.

De zonnebloemen staan juist op tijd in bloei, het maïsveld oogt mooi en tussen dat alles zijn honderden vrijwilligers nog een week lang druk in de weer om alles klaar te krijgen voor de zevende editie van Campo Solar. Het festival tussen de maïsvelden, op de grens van Damme en Brugge, is de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste afspraak in menig festivalagenda.

Damme is van oudsher omringd door natuurgebieden en polders, en ook dit keer tovert de organisatie de velden langs de Pijpeweg om tot een gezellig festivalparadijs. Wat in 2017 begon als een kleinschalig evenement – eigenlijk een uit de hand gelopen verjaardagsfeest van vrienden – is anno 2023 een volwaardig festival op een site van zeven hectare.

Inzetten op beleving en decor

Karel Standaert, één van de organisatoren, leidt ons rond op het festivalterrein dat in opbouw is, en toegegeven: we zijn onder de indruk. Zes jaar geleden waren we ook van de partij bij de eerste editie en hoe gezellig het toen ook was, het is een compleet ander beeld. Alleen al het imposante hoofdpodium dat je van ver ziet, is een wereld van verschil. “We hebben inderdaad fameuze stappen gezet”, glimlacht Karel.

“Al blijft het elk jaar onze bedoeling om in te zetten op beleving en decor. Daar is in al die jaren niks aan veranderd. We willen mensen een leuke tijd laten beleven. Maar dat het festival steeds meer bekendheid geniet, merken we zelf ook natuurlijk.”

Yoga

In 2022 lokte Campo Solar zo’n 16.500 bezoekers. Als het weer geen spelbreker is, mikt de organisatie in het weekend van 4, 5 en 6 augustus op zo’n 20.000 bezoekers. “De zaterdagtickets zijn al uitverkocht”, aldus Karel. “Voor de last minute beslissers op vrijdag en zondag zal veel afhangen van het weer, weten we ondertussen uit ervaring.”

Dat de organisatie jaar na jaar leert, merk je aan alles. Het hoofdpodium, een samenwerking met vzw Tentakel die de houten constructie van het hoofdpodium ontwikkelde, krijgt een andere plaats om nog meer mensen een plaats te geven, inclusief het nodige comfort. “En op het terrein komt er een extra zendmast voor gsm-signalen”, zegt Standaert. “Vorig jaar was het netwerk overbelast en dat willen we deze keer vermijden.”

Gelijk hebben ze, want zeker ‘s avonds levert het festival idyllische foto’s op in de sfeervol verlichte maïsvelden. Nieuw dit jaar zijn onder andere de yoga- en dansinitiaties en er zal ook live piano gespeeld worden. Verder is er om het halfuur een busverbinding tussen het festivalterrein en de achterkant van het Brugs station. Voor wie honger heeft zijn er veertien verschillende eetstandjes. En ook aan de wielerliefhebbers is gedacht: op zondag wordt het WK wielrennen op groot scherm uitgezonden.

Dank aan vrijwilligers

Kinderen tot en met 12 jaar mogen het festivalterrein gratis binnen en ja, er valt ook voor hen heel wat te beleven. Zo keert de fel gesmaakte kids corner terug en zijn er diverse plekken waar je rustig kan genieten van de omgeving.

Ook voor wie de beentjes wil losslaan op muziek, is er meer dan keuze genoeg. “Op zeven verschillende locaties op het terrein zal er opgetreden worden, van artiesten op de main stage tot dj’s in het Campo Café. Zo willen we de menigte wat spreiden over het terrein”, zegt Karel, die er als organisator erop staat om alle vrijwilligers – het zijn er samen 700 – en partners te bedanken. “Dat begint al bij de boer, want zonder veld hebben wij geen festival.” (MM)