Campo Solar neemt maatregelen voor regenachtige editie: van grotere tenten tot rijplaten bedekt met schors

Het festival Campo Solar in Damme neemt een reeks maatregelen tegen de voorspelde regen. Het festival gaat vrijdag van start tussen de maïs- en zonnebloemvelden. De organisatie legt houtschilfers tegen modder en voorziet ook in grotere tenten om festivalgangers droog te houden.

Tussen de maïsvelden in Damme gaat vrijdag het festival Campo Solar van start. Al zal dat vermoedelijk gepaard gaan met de nodige regen. De komende dagen worden opnieuw buien voorspeld. Daarom neemt de organisatie verschillende maatregelen.

De tenten op het terrein worden vergroot zodat er meer festivalgangers beschermd zijn tegen de regen. “We zullen ook gratis poncho’s uitdelen op het terrein”, zegt organisator Karel Standaert. Verder worden de hoofdpaden bedekt met geotextiel en rijplaten. “Daarop komen nog houtschilfers zodat iedereen de voeten droog kan houden.” Ook op de parking van het festival, dat in een weiland ligt, komen rijplaten.

Ticketverkoop

De organisatie hoopt alsnog op een meevaller met het weer. “We duimen dat de opklaringen zullen overheersen”, zegt Standaert. De weersvoorspellingen vertalen zich ook in de ticketverkoop. “Waar we vorig jaar bij mooi weer veel late beslissers over de vloer kregen, merken we nu dat dat minder is. Het zal afwachten worden welk weer het effectief zal worden.”

Campo Solar verwacht over het hele weekend rond de 20.000 bezoekers.