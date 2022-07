Campo Solar in de Damse polders op gang getrapt

Onder een stralende zon en felblauwe hemel werd Campo Solar, het festival in de Damse polders, vrijdagavond op gang getrapt. Het evenement dat in 2017 door een groepje vrienden werd opgericht, oogt aantrekkelijker dan ooit tevoren. “Zelfs de vuilbakken zien er mooi uit”, zegt een enthousiaste bezoeker.

De intussen al zesde editie van Campo Solar, het sfeervolle muziekfestival tussen de maïs en de zonnebloemen, lokte bij de start vrijdag meteen een pak volk naar de Pijpeweg in Damme. Veel streekbewoners kwamen met de fiets naar Damme afgezakt, maar het festival kent een steeds grotere nationale en zelfs internationale uitstraling en zo kwamen ook veel mensen met de wagen naar Damme.

Meteen in de juiste sfeer

Met een bijzonder grote parking op een weiland tegenover het festivalterrein was de organisatie daar ook op voorzien. Met een tarief van 10 euro mochten de automobilisten echter wel behoorlijk diep in de buidel tasten voor een parkeerplaatsje.

Al zal die kostprijs bij het betreden van het festivalterrein allicht vlug vergeten zijn, want de organisatoren spaarden kosten noch moeite om het geheel bijzonder aantrekkelijk in te kleden. Nog voor de eigenlijke inkom waar je je ticket scant en een polsbandje om krijgt, staat er al een DJ-booth en een kraampje met frisse pils om je meteen in de juiste sfeer te brengen.

Het ‘inchecken’ zelf loopt ook bijzonder vlot en steeds ‘ met de glimlach’ zoals we intussen gewoon zijn op Campo Solar. Het festivalterrein oogt ruimer, aantrekkelijker en meer divers dan ooit tevoren. Zo stond er een wachtrij om ‘De Voute’ binnen te kunnen: een dance area in de hoogte met een bijzonder fraai uitzicht op het gehele domein. En dan is er ook nog het ‘campo café’, een bruine kroeg-achtige drankgelegenheid in een houten schuur. Klassiekers zoals de wijnbar en de cocktailbar zijn er ook dit jaar weer bij.

Keuze genoeg om de honger te stillen

Het volledig met hout beklede podium voor de hoofdacts oogde bijzonder indrukwekkend. Op de eerste dag genoten de bezoekers van de muziek van onder meer Anoebis, Comptact Dicsc Dummies, M.I.K.E Push en Rhea. Wie een hongertje voelt opkomen, heeft keuze te over en kan onder meer genieten van frietjes me stoofvlees, limousin burgers, een stukje van het varken aan ‘t spit, pasta’s en het beste van de Libanese keuken.

We troffen ook de bekende Brugse architect Olivier Saelens en vriendin Eveline Bossuyt. “We komen hier al voor de vierde keer”, wist Olivier. “Het is echt super tof ingericht allemaal. Wij kijken hier ook met een architectenoog naartoe en ik kan zeggen dat er met alle details is rekening gehouden. Dit is echt een van de beste en mooiste festivals in de brede regio. Je moet het echt eens goed bekijken: zelfs de vuilbakken, in hout bekleed, zien er mooi uit!”

(PDV/ Foto Davy Coghe)