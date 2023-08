Campo Solar goed én regenvrij van start

De organisatoren van Campo Solar mogen de weergoden danken. Ondanks aanhoudend regenweer in de aanloop ervan en veel voorspelde regenval voor het hele wekend ging het festival in de Damse polders onder een aangenaam zonnetje en zonder een druppel regen van start.

Met ijzeren platen, folie en vrachtladingen aan houtschilfers deed de organisatie van Campo Solar er de voorbije dagen alles aan om het festivalterrein moddervrij te maken én te houden. Het aanhoudende regenweer de jongste dagen en weken maakte het dan ook tot de moeilijkste festivalopbouw in jaren voor de organisatie. Die inspanningen hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen want het terrein was voor de vele bezoekers op de openingsdag vlot toegankelijk. Gesloten schoenen zijn aangeraden maar laarzen eerder overbodig. Maar de organisatie mag ook de weergoden danken want het bleef op de openingsdag volledig droog en het festival ging zelfs van start onder een aangenaam zonnetje en een blauwe hemel.

Toen we er in de vroege avond langs gingen moest de grote drukte en de ambiance nog losbarsten maar het was er wel al aangenaam druk. Op de mainstage speelde Admiral Freebee tijdens de stilaan ondergaande zon een gesmaakte set. Het terrein was ook dit jaar geheel anders ingericht dan het voorgaande jaar met het grote podium op een andere locatie en nog meer ruimte tussen de verschillende bars en podia om iedereen comfortabel te laten genieten. Ook het gelegenheidsrestaurant van Tête Pressée, met open keuken tussen de zonnebloemen, zat goed vol en werd duidelijk gesmaakt door de bezoekers.

Ook de bevriende koppels Stijn Dejonckheere en Isabel De Buysscher en Dieter Devooght en Valerie Van Wynsberghe kwamen naar jaarlijkse traditie genieten van de festivalsfeer. “Met uitzondering van de corona-editie, toen je in bubbels moest zitten, zijn we er al ieder jaar sinds de start in 2017 bij”, vertelt Isabel. “Ook onze vier kinderen komen mee. De oudste twee, tieners al, lopen hier vrij rond en de jongste amuseren zich ook op de kids corner die haar telkens wordt ingericht. We hebben opnieuw een weekendticket geboekt om er te volle van te kunnen genieten. En we stemmen zelfs onze vakantie af op Campo Solar: we vertrekken bewust pas maandag op reis; dus als het festival achter de rug is. En onze vrienden hier zijn net terug van vakantie en breien er zo nog drie dagen Campo Solar aan. De inrichting is inderdaad weer anders dan het voorbije jaar maar het eens te meer prachtig gedaan.”