Campo Solar beleeft ondanks regen en ondergelopen parking een recordeditie: “Qua organisatie zwaarste in al die jaren”

Tonnen houtschilfers redden het festivalterrein, maar de parking liep onder. “Zonder hulp moet je zelf niet proberen om hier weg te raken”, zegt Davy Verleye, die met zijn tractor een hele nacht auto’s wegsleepte van de ondergelopen weide in Damme. Een terugblik op Campo Solar, inclusief ondergelopen parking.

Campo Solar was toe aan de zevende editie en is in enkele jaren uitgegroeid tot een publiekstrekker. Het decor tussen de zonnebloemen en de maïsvelden in Damme – op de grens met Brugge – levert steevast feeërieke beelden op. Ook vrijdag tijdens de eerste dag was dat nog zo. Eén dag later zetten de hemelsluizen zich open en dat zullen de festivalgangers én organisatie geweten hebben. In een paar uur tijd werd de parking omgetoverd in een modderpoel. Wie zaterdagavond huiswaarts wou keren, was eraan voor de moeite. Er was geen beginnen aan.

“Sfeer zat goed”

Nochtans had de organisatie proberen te anticiperen op de regen met onder andere extra rijplaten, maar het bleek vergeefs. Op het festivalterrein was er van de miserie even verderop weinig te merken, onder andere dankzij het gebruik van geotextiel en tonnen extra houtschilfers. “De sfeer op het terrein zat inderdaad goed, ondanks de vele regen”, zegt Karel Standaert, één van de organisatoren. “In de loop van de avond hebben we wel opgeroepen om niet allemaal tegelijk het festival te verlaten omdat we merkten dat er problemen ontstonden op het parkeerterrein.”

Modderpoel

De organisatie stelde nog alles in het werk om te vermijden dat auto’s zich zouden vastrijden, maar de weergoden beslisten er anders over. Het bleef regenen. Véél regenen. Volgens weervrouw Jill Peeters viel er in de regio rond Brugge 33 tot 34 mm neerslag. Nergens in Vlaanderen was dat meer. Je zal maar net daar je festival organiseren… “Niemand had zoveel regen verwacht”, zucht Standaert. “Er was aanvankelijk zelfs ‘beter’ weer voorspeld in de namiddag. Helaas was het tegendeel waar.”

Resultaat? De weide waar zo’n 1.200 wagens geparkeerd stonden werd op geen tijd een modderpoel. Wie probeerde wegrijden, reed zich onherroepelijk vast. “Zonder hulp? Daar moest je zelf niet aan beginnen”, zegt Davy Verleye, die met zijn tractor auto’s wegsleepte van de ondergelopen weide in Damme. De man was zondagmiddag nog steeds druk in de weer om bestuurders uit de nood te helpen. En zo was de organisatie al bezig van zaterdagavond 21 uur.

“Als organisatie vonden we door het weer weinig tijd om te genieten. Al trekken we ons op aan de vele positieve reacties” – Karel Standaert

“Mensen die écht wilden vertrekken van de parking hebben we in de loop van de avond en nacht kunnen helpen”, duidt Karel Standaert. “Uiteindelijk beslisten heel wat mensen zelf om in hun wagen te overnachten. Ook mensen die normaal op de camping sliepen, maar het daar te koud of nat vonden in hun tent.” Er werd logischerwijs beslist om het parkeerterrein volledig te sluiten en een verhard alternatief te gebruiken een eind verderop. Shuttlebussen brachten mensen over en weer.

Hopen op begrip

Het merendeel van de festivalgangers toonde begrip voor de omstandigheden. Al beslisten er evengoed mensen om vroeger dan voorzien huiswaarts te keren. “Niemand kan doen aan deze extreme omstandigheden”, klonk het onder meer. “De sfeer op het festival was top, dus volgend jaar keren we zeker terug.”

“We hopen dat de bezoekers begrip hebben voor de omstandigheden”, pikt Karel Standaert in. “Konden we meer doen? In theorie zou je je volledige parking in rijplaten kunnen leggen. In praktijk gebeurt dat bij quasi geen enkel evenement. We hadden ook te maken met uitzonderlijke omstandigheden voor de zomer. Toen onze parking opende, zagen de weersverwachtingen er ook beter uit.”

Tourmanager van Daan

“Dit is zeker de zwaarste editie op vlak van organisatie sinds we begonnen. Of we spreken van een geslaagde editie? Voor de bezoekers op het terrein zeker. Qua bezoekersaantal klokken we wellicht af in de buurt van de 20.000, een recordeditie dus. Als organisatie vonden we door de weersomstandigheden weinig tijd om te genieten. Al trekken we ons op aan de vele positieve reacties. Als de tourmanager van Daan zegt dat hij in 35 jaar nog nooit in zo’n sfeervol kader heeft opgetreden, doet dat ongelofelijk veel deugd.”

Op zondag bleef Campo Solar grotendeels gespaard van regen en kwam zelfs de zon af en toe piepen. Op het festivalterrein zelf – waar geen problemen waren ondanks de vele regen – waren de parkingperikelen al lang vergeten. Het merendeel was er zich wellicht zelfs nooit van bewust. (MM)