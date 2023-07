Camille vervolledigt affiche Waregem Koerse Music

Hoewel er al heel wat mooie namen het programma van Waregem Koerse Music vulden, mocht het stadsbestuur daar deze week nog een topper van formaat aan toevoegen.

Niemand minder dan Camille, bekend van hits als Vuurwerk, Geen tranen meer over en In de regen, vervolledigt de affiche. Met de aankondiging van Camille is het programma van het gratis muziekfestival in park Baron Casier nu ook compleet.

Zaterdag 26 augustus:

– 20.00u.: Crooked Steps

– 21.30u.: Noordkaap

– 23.00u.: G.Knallmuzik

– 00.00u.: Gunther D

Maandag 28 augustus:

– 20.00u.: Pommelien Thijs

– 21.30u.: Camille

– 23.00u.: Skyve DJ feat. Flo Windey