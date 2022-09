Café Tonneke en Cultuurhuis De Keizer vieren samen één jaar bestaan

Zowel Cultuurhuis De Keizer en Café Tonneke zijn op zaterdag 1 oktober één jaar open. Groot feest in de Neerstraat, want de twee liggen net over elkaar.

“We willen er een groot volksgebeuren met een culturele toets van maken,” zegt Stephanie Caset van Cultuurhuis De Keizer.” Ook Elly Lapeire, uitbaatster van café Tonneke is enthousiast: “we brengen twee verschillende groepen mensen samen. Net zoals we deden met de Margriete kermis, wat een groot succes was.”

Zaterdag 1 oktober is iedereen welkom op de country avond vanaf 18 uur. De inkom is gratis. Om 19.30 uur staat Line-dance gepland door ‘Chantal’, om 20.30 uur is er live-muziek van ‘The Billygoat Riders’, die met hun Rock ‘n’ Roll iedereen aan het zingen en dansen krijgen. Voor de kleinsten is er een springkasteel. Bij mooi weer gaan de activiteiten buiten door, bij slecht weer binnen in Cultuurhuis De Keizer. (JW)