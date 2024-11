Café Mitra organiseert ‘De Warmste Dag’: “Houden de prijs bewust laag”

In café Mitra op de Markt van Oedelem is iedereen welkom. Vanuit die filosofie kreeg Anneke Vanloo, die als flexijob bij café Mitra werkt, het idee om een activiteit op poten te zetten ten voordele van De Warmste Week. Op vrijdag 29 november kan je vanaf 16 uur terecht op de Markt voor een namiddag vol lekkers en vertier.

Samen met Anneke Vanloo zet Stijn Lerouge van café Mitra op vrijdag 29 november een evenement voor De Warmste Week op poten. Die dag is het café zelf niet open, maar komt er wel een grote tent op de Markt. Het café organiseert voor het eerst een activiteit ten voordele van De Warmste Week. “Bij ons komen veel mensen over de vloer die alleen zijn. Vaak zijn dat singles of oudere mensen, maar bij ons praten zij allemaal met elkaar. Jong en oud, van allerlei achtergronden, hier slaat iedereen een praatje met elkaar”, vertelt Anneke Vanloo.

Tijdens De Warmste Dag kan je vanaf 16 uur op de Markt genieten van ribbetjes, een braadworst, hapjes en een Chimay. “Daar betalen de mensen vijftien euro voor. Die prijs houden we bewust laag zodat iedereen kan komen. Het thema van dit jaar is eenzaamheid, en juist daarom moeten er zo veel mogelijk mensen kunnen komen. De opbrengst van wat de bezoekers allemaal verteren gaat integraal naar De Warmste Week. Er komen ook twee bands en Anneke zorgt zelf nog voor een verrassing”, lacht Stijn mysterieus.

Het initiatief begon als grap, maar groeide ondertussen uit tot een groot evenement. “Via Facebook staan al 552 mensen op geïnteresseerd aangemeld. Dat is best veel. We beschikken over 500 tickets en zorgen zelfs voor reserve, zodat mensen die dat willen nog wat eten kunnen bijbestellen. Het eten wordt verzorgd door de mensen van Mess in Damme.” Er is tevens een tombola met een elektrische fiets als hoofdprijs.