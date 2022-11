Café Comedy in zes cafés van uitgaansbuurt Oostende

Woensdagavond 9 november ging er in zes cafés in de Oostendse uitgaansbuurt een comedyavond door. Met deze ‘Café Comedy’ wil het Economisch Huis Oostende de lokale cafés ondersteunen en meer volk lokken naar de horecazaken in de uitgaansbuurt.

In On Stage, Bar des Amis, Filips Place, Manuscript, Pura Vida en de Hemingway was er op woensdagavond Café Comedy, een comedyavond in de uitgaansbuurt van Oostende. In elk deelnemend café ging er een volledige line-up door met comedians die Oostende aan het lachen brachten.

De set begon telkens met een MC (Master of Ceremony) die de avond inleidde, waarna een beginnende comedian zijn set testte. Tot slot trad een van de drie headliners op. De headliners stonden die avond in twee cafés, één keer tijdens de set om 19.00 uur en nog eens tijdens de set om 21.00 uur.

Heel wat comedians in de cafés

Het publiek kon genieten van een mooi, gevarieerd programma. Ervaren comedians zoals Piv Huvluv – wiens eerste optreden 25 jaar geleden ook in de Manuscript plaatsvond -, Mohsin Abbas, Hans Cools en comedygezelschap impr”o”mer traden op, maar daarnaast kreeg ook opkomend talent de kans om een set uit te testen voor het Oostendse publiek.

Kjen Descheemaecker, Jean De Coster, Claude Willaert, Jan-Bart De Muelenaere, Gijs Drooghenbroodt, Krist Kluysse, Kevin Pottier, Maarten D’Haene, Jonathan Scheurmans, Jeremy Baltii en Punchline garandeerden een humoristische avond in de gezellige uitgaansbuurt van Oostende.

Schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn: “Met deze comedyavond willen we de horeca in en rond de uitgaansbuurt ondersteunen door iets samen met hen te organiseren en dit op een woensdagavond in het najaar, een dag die meestal wat minder klanten naar de uitgaansbuurt lokt. Met dergelijke activiteiten proberen wij ons steentje bij te dragen bij het niet altijd evidente ondernemerschap rond het nachtleven, waardoor we ook hopen nog meer ondernemers in de sector aan te trekken.”

Lap op gegeven

Schepen van Uitgaansbeleid Maxim Donck: “Ik ben blij dat we een samenwerking op poten hebben kunnen zetten tussen het Economisch Huis, stad Oostende, de uitbaters in de Langestraat en Comedy Oostende om op een originele manier volk tot in onze cafés te krijgen. Dergelijke creatieve initiatieven kunnen we als Stad alleen maar aanmoedigen!”

Dimitri Vierstraete zaakvoerder van Comedy Oostende: “We zijn als Comedy Oostende heel blij dat we met het Economisch Huis Oostende konden samenwerken om Oostende aan het lachen te krijgen op Café Comedy. We hebben er een dikke lap op gegeven en hebben er een onvergetelijke avond van gemaakt voor de Oostendse uitgaansbuurt.”