Café Canapé op 18 december ten voordele van Mobiele Cinemammoet

Zondag 18 december organiseren drie jonge Kortrijkse ondernemers ‘Café Canapé’ in de rotonde van de Budascoop, een huiselijk pop-up café voor jong en oud, ten voordele van de Mobiele CinéMammoet, dit van 10 tot 22 uur.

Arn Simoens van de stadsbrouwerij Ruimtegist, Bram Algoet van de Kortrijkse limonades Puckolo en Fréderic Bostyn van de eerlijk geroosterde nootjes van The Nutty Farmer werken zo voor de eerste keer samen aan dit project voor het goede doel. “We wilden al lang eens iets samen doen, daarnaast zijn onze producten zeer compatibel. Als dit event aanslaat, gaan we sowieso in de toekomst nog samenwerken”, vertelt Fréderic. Alle opbrengsten gaan naar de verdere ontwikkeling van de Mobiele Cinémammoet, een project dat filmwijsheid brengt tot bij kinderen en tieners die niet snel zelf de weg vinden naar de Budascoop. “We hopen op 3.000 euro, maar als we al een deel kunnen bekostigen, is het al geslaagd voor ons. Daarvoor organiseren we een gratis evenement met een hele hoop optredens tussen de films door, die volgen gewoon de normale programmatie. Wie zin heeft om iets te komen drinken en daarbij meteen het goede doel te steunen, kan dus de hele dag bij ons in Café Canapé terecht. Naast de inkomsten uit de bar, verkopen we unieke giftpacks met onze drie producten in voor 25 euro”, licht Arn toe. “En dat is ook de sterkte van Café Canapé, het is allemaal lokaal! De producten zijn lokaal, de artiesten zijn lokaal en treden kosteloos op, we zijn lokale ondernemers en het goed doel is lokaal”, vult Bram aan.

Filmwijsheid

De Mobiele CinéMammoet laat jongeren zelf film creëren door bijvoorbeeld via workshops stopmotionfilmpjes, thaumatropen of schaduwfiguren te maken onder begeleiding van een ‘cinemaatje’. “We knutselen in functie van filmwijsheid en stappen af van de snelle TikTok-filmpjes. We schrijven een scenario, creëren de setting, begeleiden hen bij de montage, enzovoort. Het is de bedoeling filmwijsheid naar jongeren te brengen op een laagdrempelige manier en een verenigingsgevoel te creëren. Daarvoor werken we samen met vrijwilligers van Refu Interim (red. nieuwkomers in België). Met het budget leiden we hen op tot begeleider en steunen we op ons beurt een goede vzw”, vertelt Luna Goessaert, publiekswerker Film bij Budascoop.

Aperitiefconcert

Op het gevarieerd programma staan onder meer een aperitiefconcert van Sommerby, een workshop voor kinderen van de Mobiele CinéMammoet, een goochelshow van The Great Leo, slam poetry van Siebrand, spoken word van Margot, stand-up comedy van Mattijs Degrande en ’s avonds om 20 uur is er nog een creatieve verrassingsact van Moni Celsi gecombineerd met een muzikaal optreden van Jamina.