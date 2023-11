Cadeaudagen bij Oxfam Wereldwinkel Lichtervelde

Zaterdag 9 en zondag 10 december organiseert Oxfam Wereldwinkel Lichtervelde weer haar cadeaudagen: een geschenkenbeurs vol cadeaus met een verhaal, plus een faire maaltijd op zondagmiddag. “Er valt van alles te beleven op onze cadeaudagen”, vertelt Heidi Casteleyn.

“Zo is er een stekjesbieb, een doorlopende bar en een wijndegustatie. Dit alles is in samenwerking met verschillende organisaties zoals Kringwinkel Midwest, Oxfam Solidariteit, De Zondvloed, die boeken aanbiedt en het kunstcentrum binnen de werking van Tordale De Beelderij. Heb je plantenstekjes of bloempotten om te ruilen, of een boek dat je wil inwisselen voor een ander, dan kan dat op deze dagen.”

Faire maaltijd

Nieuw dit jaar is het middagmaal. “Voor de democratische prijs van 10 euro en 8 euro voor kinderen, is er een vegetarisch gerecht met couscous, wintergroenten en feta of een gerecht met kip met kokosmelk, wokgroenten en rijst. Doorlopend is er in de foyer de gezellige Faire Feestelijke bar met verse soep, croque monsieur, koffie, thee, gebak, frisse dranken en wijnen van de Oxfam Wereldwinkel.” Op de cadeaudagen zijn ook aanwezig: tweedehandskledij, 11.11.11, Banglabari, Tapori, Children of Lima, Velt, De Waaiberg en Project Angelo. “Aan de wijnstand kan wijn geproefd worden, en op een selectie wijnen is er 15 procent korting bij aankoop van twee dezelfde flessen.”

Praktisch

De cadeaudagen vinden plaats op zaterdag 9 december van 10 tot 19 uuren op zondag 10 december van 10 tot 18 uur in OC De Schouw, Statiestraat 13. Op zondagvoormiddag is er een aperitiefconcert met aansluitend de faire maaltijd. Inschrijven voor deze maaltijd kan tot vrijdag 1 december via de link op het Facebookevenement. (JW)