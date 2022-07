Cactusfestival in Brugge van start onder stralende zon

We hebben er drie jaar op moeten wachten, maar het is eindelijk zover: de 39ste editie van Cactusfestival in het Brugse Minnewaterpark is vrijdag om klokslag 16 uur geopend. Het weer zit alvast mee om er een prachtig festivalweekend van te maken. Bij KW beleef je het vanop de eerste rij.

Onder een stralende zon en helblauwe hemel kwamen de eerste festivalgangers om 16 uur het Minnewaterpark opgewandeld. Het weer is ideaal en ook de ‘goesting’ – de honger naar muziek, bier en vertier – is duidelijk bijzonder groot. Dat blijkt alvast aan de ticketverkoop. De weekendtickets – voor de drie dagen dus – zijn volledig uitverkocht en ook de zaterdagtickets zijn bijna allemaal de deur uit.

Twee afgelaste edities

Dat de honger zo groot is, is niet verwonderlijk na twee afgelaste edities door corona. Vooral vorig jaar, toen het er eerst lang naar uitzag dat het toch zou mogelijk zijn, was het bijzonder pijnlijk voor de organisatie en de muziekliefhebbers toen het festival alsnog werd afgelast. Maar al die kommer en kwel ligt dus, hopelijk voorgoed, achter ons.

Alain Debeer en Pierrette Bonte zijn er al vroeg bij. © Davy Coghe

Het echtpaar Alain Debeer en Pierrette Bonte (beiden 71) zijn bij de vroegste vogels op het cactusfestival. Ze stonden al tijdig aan te schuiven om bij de opening direct binnen te kunnen lopen. “We komen met de wagen vanuit Veurne. Met de trein komen was jammer genoeg niet mogelijk; de laatste trein terug is te vroeg om nog onze favoriet te kunnen zien”, zegt Alain. “Wie dat is? Robert Plant! Ik volg hem al jaren en zag hem eerder al eens in Brussel aan het werk.”

“We komen graag naar Cactus omdat het hier zo gezellig en nog enigszins kleinschalig is”, vult Pierrette aan. “Ik kan niet zo goed tegen al te grote drukte; tegen te dicht op elkaar gepakt te staan. Ik heb ruimte nodig en daarvoor is het hier wel ideaal. Naar Werchter zou je mij niet krijgen; veel te druk. We beseffen zeker dat we als 70-plussers bij de oudere festivalgangers zijn, maar dat deert ons niet. Het is een mooie ervaring en het is bovendien prachtig weer dus we gaan ons zeker amuseren. En we komen graag al van vroeg om alles eens goed te kunnen bekijken en niet direct in de drukte te zitten.”

Haal je kleurrijke sokken aan de KW-stand! © Davy Coghe

Eva Rogissart, Els Casiers en Lotte Lombaert horen bij de eerste bezoekers. © Davy Coghe

Vlakbij een van de bars treffen we Eva Rogissart samen met haar mama Els Casier. Ook Lotte Lombert, een jonge collega van Els op de dienst spoedgevallen van het AZ Sint-Jan is erbij. “We hebben een weekendticket gekocht”, zegt Eva. “Er zijn veel leuke groepen maar ik kijk toch vooral uit naar de Jeugd van Tegenwoordig.”

Over generaties heen

“Wat er zo leuk is aan Cactus? Voor ons als Bruggelingen is het tof dat er hier zoveel Bruggelingen samen komen. Je komt er altijd wel vrienden en bekenden tegen”, vult Els aan. “Voor ons is Cactus ook een generatie-gegeven. We kwamen hier vroeger al met de kinderen toen ze nog klein waren en later dit weekend komt mijn dochter Eva ook nog met haar kindje mee. Mooi toch?!”