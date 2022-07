Cactusfestival Brugge van start met uitverkochte weekendtickets

Het Cactusfestival gaat vrijdagnamiddag van start met volledig uitverkochte weekendtickets. Ook de dagtickets voor zaterdag zijn bijna volledig uitverkocht. Zo meldt de organisatie vrijdag. Gespreid over de drie dagen, verwacht de organisatie zo’n 20.000 bezoekers.

Na drie jaar stilte, weerklinkt er vanaf vrijdagnamiddag opnieuw muziek in het Minnewaterpark in Brugge voor de 39ste editie van het Cactusfestival. “Het mag weer”, zegt organisator Patrick Keersebilck. Al was het voor de organisatie toch even bang afwachten.

“We zaten deze keer meer in met de ticketverkoop dan andere jaren. De zomer is een beetje overhit qua aantal events. Het is eigenlijk ongezien: nieuwe festivals, zalen die blijven doorprogrammeren,? Mensen moeten dus keuzes maken.”

Goed weer voorspeld

Toch zijn alle weekendtickets voor het festival intussen uitverkocht. Ook de dagtickets voor zaterdag zijn zo goed als volledig de deur uit. “Er is elk jaar ook wat spanning rond het weer, maar met de goede weersvoorspellingen verwachten we ook nog heel wat tickets aan de deur te verkopen.”

De voorbereidingen voor het festival zijn zo goed als afgerond en de organisatie is na drie jaar klaar om van start te gaan. “We nemen de draad opnieuw op – met een nieuw podium – maar we houden vast aan ons bestaande concept. Samen met 700 vrijwilligers kijken wij er enorm naar uit om onze festivalgangers opnieuw te ontvangen”, aldus Keersebilck.

Bezoekers kunnen zich de komende drie dagen verwachten aan optredens van onder meer White Lies, The Tallest Man On Earth, Intergalactic lovers en Sylvie Kreusch. Het festival vindt plaats in het Minnewaterpark in Brugge op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juli.