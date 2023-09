De buren van de Schietspoelstraat in Meulebeke zijn samengekomen op straat voor een gezellig buurtfeest. “Na de geslaagde openingseditie van vorig jaar twijfelden we niet voor een tweede editie. In totaal kwamen er maar liefst 51 mensen naar het buurfeest. En het was opnieuw, zowel voor jong als oud, een erg geslaagd feest”, aldus Annick Ally. (gf)