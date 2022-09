Buurtcomité Suikerpark Veurne organiseert allereerste familiefestival ‘Sugarbeats’

Waar ooit de Suikerfabriek stond is nu plaats gemaakt voor een bruisend nieuw stadsdeel waar ondertussen zo’n 14 bewoners hun schouders hebben gestoken onder de werking van een buurtcomité. Dankzij de organisatie van tal van evenementen zorgt het comité voor het welzijn van het Suikerpark. Hun paradepaardje? Sugarbeats! Een familiefestival vlakbij het centrum van Veurne.

“Het Suikerpark is de ideale locatie voor een festival, niet alleen ligt het Suikerpark heel centraal en kan je dus gemakkelijk de auto thuis laten, maar er is hier ook veel open ruimte zodat omwonenden amper overlast zullen ervaren”, vertelt Guigone Depotter, voorzitter van het buurtcomité.

“De datum van het festival hebben we heel bewust gekozen. Het laatste weekend van september was vroeger immers de start van het bietenseizoen in de regio. Er is misschien geen Suikerfabriek meer maar we willen de datum toch graag in ere houden! ”

Het programma ziet er veelbelovend uit. Dat start om 14.30 uur met de ‘Kindernamiddag met Lut Babelut’. Om 16.30 uur zorgt Shakin’ String ft. Rollin’ Joel voor ambiance en om 18 uur neemt 2TheLimits de fakkel over. Om 20 uur zetten De Toâpe Geraapte het feestje verder en vanaf 22 uur steekt dj Gunther D (StuBru) de lont aan het vuur, waarna dj David B het muzikale feestje verderzet.

Voor de kinderen zijn er doorlopend springkastelen, kindergrime en een speelwagen Even uitblazen? Dat kan in de Vianima Cocktaillounge op het terrein. Betalen op het terrein kan cash, met bancontact of Payoniq. Extra tipe: koop op voorhand online ‘Bietcoins’ (de unieke Sugarbeats-munteenheid). Zo krijg je nog een extra korting en moet je minder lang aanschuiven aan de kassa.

Afspraak: 24 september vanaf 14 uur in het Suikerpark – info en tickets op www.sugarbeats.be.