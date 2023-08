Buurtbewoners genieten mee van de ongedwongen festivalsfeer Dranouter: “Artiesten zullen ons verrassen”

In Dranouter staat dit weekend het festival centraal in het dorp. Voor de 49ste keer wordt het anders zo rustige dorp overstelpt door duizenden festivalgangers die op de straten en Dranouter Platse voor de juiste sfeer zorgen. “Dit hoort erbij”, klinkt het bij de buurtbewoners. “We genieten mee van deze ambiance, ook al zitten we niet altijd op de festivalweide.”

Wie dit jaar zeker niet op de festivalweide zal zijn is Tim Delzeyne (31). De onderwijzer aan de VBS Nieuwkerke woont nu goed één jaar in het dorp maar moet na een kwalijke val en daaropvolgende operatie noodgedwongen het festival missen. “Vorig jaar had ik al een dagje festival geboekt maar een taalstage kwam de plannen dwarsen. In de aanloop naar het festival van dit jaar kwam ik op wandeling met mijn hond Boris ten val. Op de spoed kreeg ik te horen dat ik een kuit- en scheenbeenbreuk had opgelopen. De dag van de start van het festival lig ik op de operatietafel.”

“De dag van de start van het festival lig ik op de operatietafel”

En zo kon Tim een kruis maken over de vierdaagse van Dranouter. “Natuurlijk keek ik ernaar uit. Mijn toegangskaart lag al weken klaar in de kast. De affiche sprak me zeker aan, met het optreden van Bart Peeters met dikke stift aangekruist, en natuurlijk ook het samenzijn met de vrienden. Ik had ze al uitgenodigd om bij mij te overnachten. Dat kunnen ze nog steeds doen maar het zal zonder de bewoner van het huis zijn. Of ik moet alsnog groen licht krijgen van de dokters om na de operatie naar huis te mogen.” Voor Tim volgt hoe dan ook een revalidatie van zes weken. “Geen idee of ik de start van het nieuwe schooljaar zal halen.”

Verhuisd uit Olen

Aan de achterkant van één van de festivaltenten, in de Lettingstraat wonen Marc Meskens (70) en Liliane Willekens (66). Het koppel uit Olen woont er nu drie jaar. Liliane en de kinderen en later ook de kleinkinderen zijn al jaren trouwe bezoekers aan het festival. “Ik was dan een weekje alleen en op mijn gemak”, lacht Marc. “Maar nu ik hier woon kan ik ook best genieten van het festival, vooral dan van de ongedwongen sfeer. Mijn favoriete muziek is eerder het hardere werk.”

Liliane Willekens en Marc Meskens verhuisden van Olen naar Dranouter dankzij het festival. © Eric Flamand

Het was Liliane die het festival ontdekte en samen met haar man Marc nadien ook de andere activiteiten van Dranouter en bij uitbreiding Heuvelland leerde kennen. “In Olen valt er echt niks te beleven, de gemeente is gelegen langs en tussen het Albertkanaal en de snelweg E313. Hier in Heuvelland al een snelweg gezien? Toen we overwogen om onze woning in Olen te verkopen werd nagedacht over een definitieve verhuis naar een rustiger dorp. Mijn man Marc ging akkoord op twee voorwaarden: het moest voor zijn 70ste verjaardag gebeuren en in Dranouter zijn. Op een boogscheut van de vakantiewoningen waar we vele keren verbleven vonden we uiteindelijk onze nieuwe vaste stek. En met het festival is dat aan de achterkant van één van de muziektenten. Geluidsoverlast hebben we alvast niet.”

Verrassende acts

Afhankelijk van het weer kiest het koppel al dan niet voor het volledige festival. “Genieten doen we zeker. Ook nu weer zullen artiesten ons verrassen. Net zoals onze streekgenoot Zjef Vanuytsel dat ook al eerder deed. Hij was zo ontroerd dat iedereen nog zijn liedjes kon meezingen dat ik er nog steeds kippenvel van krijg als ik aan dit optreden terugdenk.” Liliane en Marc gaan dit festival zeker langs bij de stand van het feestcomité van Dranouter. “Ze blijven onze steun krijgen. Wat zij doen voor het dorp is niet in woorden samen te vatten.”

De inwoners van Heuvelland kunnen op donderdag gratis naar de festivalweide, de Dranouternaars kunnen dat ook op zondag. Voorwaarde hier is dat ze in een door de organisatie bepaalde cirkel wonen. En niet iedereen in het dorp kan zich daarin vinden. “We ondervinden toch allemaal wat hinder,” klinkt het bij de verre Dranouternaars.