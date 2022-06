Burning Skøll’ verkozen tot Beste Maldegems Bier

Onlangs was de site in en rond zaal K-ba in de Mevrouw Courtmanslaan het decor voor de derde editie van het Maldegems Bierfestival. Voor het eerst stond ook de verkiezing ‘Beste Maldegems Bier’ op het programma.

Burning Skøll van Brouwerij Skøllmann werd door de achthonderd bezoekers verkozen tot beste bier van de gemeente. Cuvée Gerard van Ambibrew strandde op één stem van een ex aequo, Anyse van Vermeersch behaalde de derde plaats en het Klintje van Ierbius werd eervol vierde. “We kunnen terugblikken op een geslaagde editie”, klinkt het bij vzw Waterbek.

(MIWI)