Burlycious organiseert op zaterdag 18 februari een ‘Burlesque Valentijn Diner Show’ bij dansschool Ramon in de Vossensteert in Sint-Kruis. U bent gewaarschuwd: de show bevat gedeeltelijke naaktheid en milde scènes van sensuele aard …

Les Belles Jarretelles nemen het publiek mee tijdens een liefdesspel met verschillende acts, die teasen en pleasen met veel glitter en glamour. De programmabrochure vermeldt dat vrouwelijkheid en schoonheid ‘in alle variaties’ vertegenwoordigd zijn. U mag naar verluidt veel lippenstift en een scheutje Brigitte Bardot verwachten. En voor wie alleen komt naar deze valentijnshow, doet Cupido misschien zijn werk.

Deze frivole avond kan met of zonder driegangendiner geboekt worden: een zitplaats kost 22 euro, een vipticket met diner 59 euro. En als je de beste plaatsen wenst – beperkt beschikbaar vlakbij het podium – moet je 69 euro ophoesten. Blijkbaar is rundsvlees een afrodisiacum, want het liefdesmenu bestaat uit een car-paccio van rund (coupe d’amour) en een Ardeens gebraad met bos-champignons. Voor verliefde veggies zijn er ‘lovely greens’ en een currystoofpotje met rijst en kokosmelk.

Grenzen verleggen

Geef toe, wie nadien niet in een romantische mood verkeert, raadpleegt best een dokter. Misschien helpt een burlesque cursus? Want Burlycious organiseert ook danslessen die je helpen om je innerlijke diva te ontketenen. Tijdens een cursus ‘showgirl’ leer je bump & grind, sensueel stappen, poseren, teasen en pleasen. Voor de fans zijn er workshops burlesque ‘next level’. Wat dat betekent? Denk aan Feather fan, tassel twirl, chairdance, floorwork, burlesque kledij maken, workshops hair and make-up.

Volgens ervaringsdeskundigen leer je zo je grenzen verleggen, straal je nadien meer zelfvertrouwen uit én maak je veel plezier. Kortom: Burlycious garandeert dat je leven nooit meer hetzelfde zal zijn.

Info: www.burlycious.be