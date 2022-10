Burgemeester wil lawaaierige ‘privé’-feesten bij kasteel Bossuit in Avelgem verbieden: “Te veel overlast voor buurtbewoners”

Burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen) wil wat doen aan de vele feesten de afgelopen maanden op het domein van kasteel Bossuit in Avelgem. Want die zorgen voor heel wat overlast bij de buurtbewoners. “Vaak gaat het over feestjes, die zogenaamd ‘privé’ zijn en waarvoor er geen vergunning nodig is. Maar dan zien we dat er toch een ticketverkoop georganiseerd werd en er meer dan 500 man aanwezig is. Dat klopt niet”, vertelt burgemeester Deseyn.

De problemen van geluidsoverlast bij kasteel van Bossuit slepen al enige tijd aan. “We geven vergunningen aan bepaalde evenementen of onder bepaalde voorwaarden. De organisatoren komen dan ook altijd hun evenement toelichten qua veiligheid. Maar de afgelopen maanden kreeg de politie verschillende oproepen binnen van de buurtbewoners over geluidsoverlast”, vertelt burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen).

“Regelmatig gaan daar grote feesten door, waarvan de gemeente niet op de hoogte is”

Het kasteel Bossuit in Avelgem is privédomein. “Daar kunnen gerust privéfeesten doorgaan, maar dan moeten zij zich aan de regels houden zoals iedereen en dat wil zeggen dat er na 22 uur geen lawaaioverlast mag zijn. De gerant, die nu in het kasteel woont, verhuurt dat regelmatig voor privéfeesten. Dat is toegelaten, maar regelmatig gaat het om feesten, die blijkbaar niet privé zijn. De gerant zegt dan aan de organisatoren dat ze het een privéfeest moeten noemen en vaak gaat het ook om organisaties uit Noord-Frankrijk, die ook daar reclame maken, waardoor wij van niets weten.”

De twee afgelopen weekends kwamen er opnieuw oproepen binnen van nachtlawaai. “Toen we met de politie aankwamen, zagen we dat het duidelijk ging om een georganiseerd feestje van meer dan 500 man met een ticketverkoop. Als gemeente waren wij daar niet op de hoogte van”, gaat Deseyn verder. “We kunnen dat niet maken voor onze buurtbewoners dat ze daar wekelijks opnieuw last hebben van nachtlawaai. Dat is zeer lastig en zwaar voor hen. Maar in dat geval is het op vlak van veiligheid ook vaak niet in orde. Vorige week hebben we een GAS-boete opgesteld.”

Andere evenementen met vergunning

Cirque Magique is een jaarlijks festival (met vergunning) in de zomer bij Kasteel Bossuit in Avelgem. © Facebook Cirque Magique

Afgelopen zomer vond daar voor een tweede keer het festival Cirque Magique plaats. “De veiligheidscel heeft goede afspraken gemaakt met de organisatoren en alles was nauwkeurig in orde. De afspraak was toen dat er tot 2 uur ‘s nachts muziek mocht afgespeeld worden. De buurtbewoners werden toen ook ruim op voorhand ingelicht. Er gaan ook nog andere evenementen door, zoals een geschiedkundige herleving van de Middeleeuwen of een oldtimer-tocht, maar die zorgen niet voor overlast in de buurt”

“Met Cirque Magique waren er strikte afspraken gemaakt over een einduur en communicatie naar de buurtbewoners”

Deseyn wil nu een burgemeestersbesluit opstellen om de talloze ‘privé’-feestjes, die op het domein van Kasteel Bossuit georganiseerd worden te verbieden. “Onze advocaat zal ons daarin bijstaan, zodat alles wettelijk in orde is.” Maar dat wil niet zeggen dat er bij kasteel Bossuit geen evenementen meer mogen georganiseerd worden. “Het is een zeer prachtige locatie en we houden van een bruisende gemeente. Maar dat mag niet ten koste gaan van de nachtrust van de buurtbewoners en ook de veiligheid moet gegarandeerd kunnen worden”, besluit Deseyn.