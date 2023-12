Burgemeester Dirk De fauw trekt lessen uit De Warmste Week: “Dit evenement is absoluut voor herhaling vatbaar”

Welke lessen trekt Brugge uit De Warmste Week, het initiatief van de VRT dat 8.790.633 euro opgebracht heeft voor het thema ‘opgroeien zonder zorgen’? Voor burgemeester Dirk De fauw is het evenement zeker voor herhaling vatbaar.

Zeven dagen lang maakten presentatoren Eva De Roo, Sander Gillis, Sam De Bruyn en Robin Keyaert non-stop radio en televisie vanuit Het Warmste Huis op ’t Zand in Brugge. Ze kregen bezoek van tal van actievoerders, luisterden naar pakkende getuigenissen en draaiden de rijkelijk aangevraagde plaatjes.

“De meest pakkende actie? De loop- en fietstocht van de brandweermannen die 36.000 euro opbracht. Maar ook het initiatief van de leerlingen van de Maricolen, die zelf 15.000 euro inzamelden”, vertelt burgemeester Dirk De fauw. Hij blikt erg tevreden terug op De Warmste Week: “Behalve die ene inwoner uit de nabijgelegen Artoisstraat heeft niemand zich geërgerd aan dit warme initiatief. Zeer weinig mensen hebben klachten wegens lawaaihinder ingediend, ook al kreeg ’t Zand in één week tijd 140 à 150.000 bezoekers over de vloer.”

Zwangere Guy

“Wat mij vooral opviel, was dat zowel jong als oud genoot van de optredens. Af en toe klagen jongeren dat er voor hen in Brugge weinig te beleven valt. Maar nu daagden ze massaal op voor de concerten. Die Zwangere Guy, dat is toch nen specialen. Hij lokte veel Brusselse muziekfans. En voor de West-Vlaamse avond zaten de treinen van en naar Kortrijk goed vol”, glimlacht Dirk De fauw.

Het verheugt de Brugse burgemeester dat de politie amper diende in te grijpen: “Ze heeft natuurlijk alles nauwgezet opgevolgd, met camera’s, drones en agenten ter plaatse. Een minpunt was dat een man vanuit het publiek met een fles naar Het Warmste Huis gooide, wat voor een stevige barst in de ruit zorgde. Maar de politie heeft die persoon meteen kunnen inrekenen. Omstaanders wezen hem aan zodat hij kon geïdentificeerd en opgepakt kon worden.”

Andere provincie?

Volgens Dirk De fauw moest de Stad niks betalen aan VRT om De Warmste Week naar Brugge te halen. Een schril contrast met de organisatie van De Ronde van Vlaanderen: “We hebben enkel de hotelkosten van de medewerkers en artiesten opgehoest én ook het BMCC ter beschikking gesteld. Het smaakt naar meer, ook al organiseert de VRT De Warmste Week elk jaar in een andere provincie. Maar de samenwerking was optimaal, misschien verandert VRT nog van gedacht…”

“De VRT was in elk geval laaiend enthousiast over ’t Zand en over de veiligheidsdiensten. Dagelijks om 9 uur was er met politie, hulpdiensten en brandweer een debriefing en werden kleine foutjes bijgestuurd. De VRT loofde deze erg efficiënte en professionele manier van samenwerken.”

Ideale locatie

“’t Zand ontpopte zich tot een ideale locatie voor concerten. Als je Het Warmste Huis wegneemt en enkel een podium zet, kunnen zelfs 20.000 muziekliefhebbers van een concert genieten. Of dat ons noopt om het geschrapte gratis stadsfestival Moods! opnieuw te organiseren? Neen, u weet ook wel dat het om budgettaire redenen niet meer plaatsvindt. De gages van artiesten zijn vergroot, een gratis festival lukt niet meer. Moeten we dan toegangstickets vragen? Omdat Cactus Muziekcentrum afgehaakt heeft, hebben we gepolst bij andere organisatoren. Niemand durft het aan!”

“De kans dat het Cactusfestival volgende zomer met een dag uitbreidt, is groter dan een heropstart van Moods! Cactus heeft dat gevraagd, omdat ze naar verluidt een hele grote artiest op het oog hebben, die ofwel op donderdag ofwel op maandag een gaatje heeft in zijn tourschema. Maar die deal is nog niet rond”, aldus Dirk De fauw.

Randparkings

Was het gebruik van tijdelijke randparkings voor De Warmste Week een oefening voor het mobiliteitsplan van het nieuwe Clubstadion? Dirk De fauw: “We waren op alles voorbereid, maar veel mensen uit de Brugse regio zijn te voet, met de fiets of het openbaar vervoer gekomen. Enkel parking ’t Zand was elke dag volzet, aan het station was er nog plaats.”

“Brugge is vragende partij om DWW opnieuw te organiseren”

“De tijdelijke randparking zijn dus niet massaal gebruikt: Vives Hogeschool was populair met 300 auto’s, op de Veemarkt stonden er amper 70. De parkings Coiseaukaai en Steenbrugge waren ook in trek. Het grote verschil met voetbalwedstrijden is dat Club zelf huurovereenkomsten moet afsluiten met de eigenaars van die randparkings.”

“De Warmste Week was vooral een oefening in herbruikbare bekers. De stad heeft er 20.000 gekocht, de horeca van ’t Zand wil die nu ook gebruiken voor oudejaarsavond. Maar de cafés moeten zelf voor de reiniging betalen en we willen die bekers in de toekomst laten gebruiken door Brugse verenigingen en wijkcomités”, aldus Dirk De fauw.