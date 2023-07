Buren stellen mee programma samen voor nieuwe Quartiers d’O: Van zeepkistenrace tot Langste Tafel

Het Touwtrekkersplein in Oostende is drie dagen het toneel voor een buurtfeest met theater, muziek, dans en workshops. De buurtbewoners van de Konterdam mochten zelf mee het programma bepalen en 10 ‘locals’ kruipen zelf op het podium. Jongeren uit de buurt maken dan weer zeepkisten voor een race.

Quartiers d’O strijkt dit jaar neer in de Vogelwijk van de Konterdam. Het driedaags festival op 28, 29 en 30 juli is een groot buurtfeest dat de inwoners zelf in elkaar hebben gebokst, samen met de cultuurpartners. Zij werken het hele jaar door met de bewoners samen om de wijk te laten opleven.

“Twee koren zullen het feest aftrappen. Het koor Westerkwartier, dat vorig jaar werd samengesteld naar aanleiding van Quartiers d’O, krijgt gezelschap van het Dameskoor Aimée Thonon uit de Konterdam zelf”, vertelt Ellen Van Wulpen in naam van de cultuurpartners.

“Op zaterdag wordt het startschot gegeven met een zeepkistenrace. Jongeren uit de wijk bouwen hun eigen zeepkist onder begeleiding van een kunstenaar en in samenwerking met Arktos. De fietsbrug over de autosnelweg wordt omgetoverd tot een raceparcours. Iedereen mag nog komen helpen om een zeepkist te bouwen.”

Heel wat buurtbewoners geven het programma mee vorm. Zo zal textielkunstenaar Isabelle Pauwels een atelier geven, de Surinaamse danser Gerson Asidan komt langs, er is een monoloog van Duc Duquennoy, zytholoog Kurt geeft een bierproeverij, vier kunstenaars zullen exposeren, er is een dansworkshop van Favor’ite Dance Spot en er is circus met Yuri en Louise Marie.

Zeevonk

Op vrijdag wordt de film Zeevonk vertoond op een groot scherm en op zondag is er nog De Langste Tafel waarbij buren aan het koken slaan.

(LB/foto PM)

Het programma kan je vinden via www.quartiersdo.be