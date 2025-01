Buitentemperatuur van 2 graden deert meer dan 4.000 ijsberen niet tijdens de nieuwjaarsduik in Oostende

Duizenden ijsberen sprongen om 15 uur de Noordzee in tijdens de traditionele nieuwjaarsduik in Oostende. Met een buitentemperatuur van 2 graden en zeewater van 7 graden is het goed fris, maar met een sfeervolle opwarming bereidden de deelnemers zich voor om in het water te springen.

Vooraleer de nieuwjaarsduik kon starten moest er eerst goed opgewarmd worden. Dat gebeurde samen met de hele bende op het strand en met de nodige beats. De deelnemers zagen het alvast volledig zitten.

Teambuilding

Ook de volleybalploeg van Staden is van de partij met 47 leden. “We zijn hier als een soort van teambuilding met heel de club”, klinkt het enthousiast. “Het is de eerste keer dat we meedoen. We voelen ons niet volledig voorbereid, maar hebben er super veel zin in. We gaan er gewoon in springen.”

De vrolijke vrouwen uit Leuven zijn ook naar de kust afgezakt om deel te nemen aan de nieuwjaarsduik. “We zijn hier voor de eerste keer. We wilden graag eens meedoen met onze vriendinnengroep. We zien het volledig zitten.”

Lot, Els en Lies uit Antwerpen vonden het alvast fantastisch. “We hebben zeker al tien keer deelgenomen. Het geeft een boost, het is gezond , je lacht en het brengt mensen bij elkaar. Je telt samen af, je ziet samen af, maar je overwint het ook samen.”

Heftige golven

Ook de Zwammadammen waren van de partij. “Het waren best heftige golven. Ik zag mensen die omver geduwd werden door de golven. Gelukkig zorgt iedereen wel een beetje voor elkaar en zijn heel wat duikers aanwezig om in te grijpen. Je mocht ook niet te diep in het water gaan. Het was voor de rest niet speciaal kouder dan anders.” De groep heeft opnieuw genoten van de ervaring. “Het was heel leuk. Er is heel wat ambiance en je bent samen met je vrienden”, zegt Sofie Defever.

Geslaagde editie

Toerisme Oostende blikt tevreden terug op de geslaagde duik. “De nieuwjaarsduik brengt Oostendenaars en bezoekers samen voor een frisse start van het jaar. Samen al ijsberend genieten van een straf moment aan zee. Dit is ook Oostende”, zegt burgemeester John Crombez.