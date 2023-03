BuikRock: tweedaags muzikaal feest in Deerlijk met Niels Destadsbader & Friends

Het laatste weekend van augustus staat weer bij veel muziekliefhebbers met rood aangestipt in de agenda. BuikRock staat er dan opnieuw en hoe… Twee festivaldagen in Deerlijk met heel wat lekkers op het menu. Mooie namen in het verschiet met Niels Destadsbader in een hoofdrol. Hij komt niet alleen dit keer. “Niels & Friends wordt uniek en onvergetelijk”, zeggen de organisatoren Wim Buyck en Henk Verbeke.

De eerste namen zijn intussen gelost en de komende dagen en weken worden nog meer artiesten aangekondigd die op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus het mooie weer zullen maken op BuikRock. “Metejoor is er bij, net als op onze tweede editie in 2021”, klinkt het bij de organisatie. “Er is voor Joris intussen heel veel veranderd. Zijn status in muziekland is nog maar weinig te vergelijken met de stevig beginnende artiest die hij toen was. Het is geen toeval dat hij recent een Mia kreeg voor het album dat zijn naam draagt maar ook bekroond werd in de categorie ‘Solo man’.”

Exclusief laagje

Uniek wordt beslist het concert dat Niels Destadsbader zal brengen. “Hij speelt gewoon zot graag in zijn achtertuin”, weten Wim en Henk. “Ook na drie keer is het enthousiasme van Niels geen spatje veranderd. Maar dit keer leggen we er nog een exclusief laagje bovenop. Speciaal voor BuikRock zal Niels het podium delen met een aantal bevriende artiesten. Stuk voor stuk mooie namen die zijn set naar een nog hoger niveau zullen tillen. Wie dat zijn, houden we nog even geheim, maar dat het niet te missen is, staat nu al vast.”

Ook op de affiche: de Nederlandse singer-songwriter Meau. 23 pas, maar ze timmert hard en met succes aan een mooie carrière. Haar bekendste nummer Dat heb jij gedaan schopte het tot de eerste plaats in de Nederlandse Top 40, de Nederlandse Single Top 100, de Mega Top 30 en de Belgische Ultratop 50.

Twee dagen

Opmerkzame festivalgangers hebben ongetwijfeld al gemerkt dat BuikRock 2023 geen drie maar twee dagen duurt. “Een bewuste keuze. Vorig jaar hebben we geëxperimenteerd met een beperkt programma op donderdagavond, een dansfeest voor jonge mensen. Muzikaal viel daar niks op aan te merken, integendeel zelfs, maar de publieke opkomst kon beter. We kampten, zoals veel andere festivals, ook eerder onverwacht nog met wat naweeën van corona. 2023 wordt een beter jaar, daar zijn we van overtuigd. Op kwaliteit doen we geen toegevingen. De basis is er om van deze editie een succes te maken dat ons zal toelaten om verder te investeren in de komende jaren, om BuikRock nog aantrekkelijker te maken voor ons publiek.”

Zaterdag 25 maart van 10 tot 16 uur zijn er overigens zaakjes te doen voor vlugge kopers. Dan wordt in de Schragenstraat 19A in Deerlijk een eenmalige lokale voorverkoop met superkorting georganiseerd. (DRD)

Info:www.buikrock.be.