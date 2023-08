BuikRock staat synoniem voor twee dolle festivaldagen in Deerlijk: “We willen gewoon lekker knallen”

De zomervakantie op een passende manier afsluiten, dat kan op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus tijdens BuikRock. Op de affiche staat het beste wat Vlaanderen en Nederland op muzikaal vlak te bieden hebben. Uitschieter wordt het unieke Niels & Friends-concert met Kenny B en drie andere straffe artiesten.

Het zijn drukke tijden voor de organisatoren Wim Buyck en Henk Verbeke. “We kennen al een beetje het klappen van de zweep, maar de voorbereiding is toch altijd een hectische bedoening”, stelt Wim Buyck. “We willen dat de festivalbezoekers op alle vlakken met een goed gevoel naar huis gaan. We hebben tijdens vorige edities op veel vlakken geschaafd om het festival verder te optimaliseren en denken dat we nu de meest passende formule gevonden hebben.”

Parkeren

“Parkeren bij het festivalterrein wordt in goede banen geleid door een professionele organisatie. Die mensen blijven de hele tijd op post en begeleiden ook de uittocht na elke festivaldag. Wie met de auto komt, rijdt via de N36 (die aansluit op de E17) de Pontstraat in, en neemt vervolgens rechts de Tapuitstraat naar de parking. Je moet wel een geldig parkeerticket vertonen voor het oprijden van de parking. Dat kan vooraf gereserveerd worden via onze website. We leggen ook de bezoekers die met de fiets naar BuikRock komen in de watten. In de onmiddellijke omgeving is een ruime fietsenstalling voorzien. BLS Taxiservice is paraat met een exclusieve service voor wie thuis wil opgehaald worden en na het festival zonder zorgen weer huiswaarts wil.”

“We willen dat de bezoekers op alle vlakken met een goed gevoel naar huis gaan”

“Jérémie Vrielinck maakt zich al op om twee dagen op rij het festival in zijn Deerlijk aan elkaar te praten, nadat hij op vrijdag 25 augustus om iets na 18 uur met een eigen set BuikRock op gang heeft getrapt”, zegt Henk Verbeke. “Zingen, producen, componeren, presenteren…: deze in Geel wonende Deerlijknaar kan het allemaal. Daarna is het de beurt aan 2 Unlimited. Dance is hun ding. Het duo veroverde met zijn muziek de hele wereld met nummers zoals No Limit, Jump For Joy, Get Ready en nog zoveel meer. Metejoor is ook nog eens van de partij. Er is voor Joris Van Rossem intussen heel veel veranderd. Zijn status in muziekland is nog maar in weinig te vergelijken met de beginnende artiest die hij toen was. Regi is onze volgende gast. Waar zijn die handjes…? Meer heeft Regi niet nodig tijdens zijn show om het publiek met hem mee te krijgen. We sluiten de vrijdag af met Dorothee Vegas & Like Maarten. Heel veel foute muziek, een scheutje energie en een wolkje ambiance.”

Muzikaliteit

“Op zaterdag 26 augustus zijn we er al vroeg bij”, gaat Wim Buyck verder. “Emma Heesters geeft om 13.30 uur het startschot. We gaan verder met Bram & Lennert. De twee goede vrienden Bram Van den Berghe en Lennert Cobbaert staan garant voor muzikaliteit met een flinke portie ambiance. De Nederlandse singer-songwriter Meau is onze volgende gast. Ze is pas 23, maar timmert met succes aan een mooie carrière.”

Veel fraais

“En we hebben nog veel meer fraais in petto. Stemmenimitator, acteur en komiek Guga Baùl brengt met zijn liveband Radio Guga een scala aan grootheden uit de nationale en internationale muziekwereld. Het gaat verder crescendo met singer-songwriter Milow, bekend van hits als You Don’t Know en One of It, en Natalia. De Orkaan van Oevel viert haar 20-jarige carrière met een gloednieuw album, Hallelujah to the Beat.”

“Top of the bill is onze Niels Destadsbader. Het wordt zonder meer een uniek concert. Niels speelt gewoon zot graag in zijn achtertuin. Hij legt er deze keer nog een exclusief laagje bovenop. Speciaal voor BuikRock zal Niels het podium delen met een aantal bevriende artiesten. Eén naam is al een zekerheid. Dat is Kenny B, met wie Niels op dit moment in Suriname een nummer één-hit te pakken heeft, met Liefs voor later. De andere gasten zijn ook voor ons een verrassing. Nu hopen dat de weergoden aan onze zijde staan, zodat BuikRock een succes wordt en de grote vakantie op een fantastische manier kan worden afgesloten.”