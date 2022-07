BuikRock staat synoniem voor drie dolle festivaldagen in Deerlijk: “We gaan knallen maar zetten ook in op meer beleving, comfort en het milieu”

Deerlijk is van donderdag 25 tot en met zaterdag 27 augustus the place to be voor festivalgangers. De derde editie van BuikRock heeft alles om een topper te worden. De initiatiefnemers hebben een programma om u tegen te zeggen, zijn er van overtuigd dat ze gaan knallen en zetten dit jaar in op meer beleving, comfort en het milieu.

Eind augustus wordt langs de Tapuitstraat in Deerlijk de festivalweide van BuikRock drie dagen lang in vuur en vlam gezet. Vele duizenden muziekliefhebbers kijken er al naar uit. De organisatie werkt intussen aan nog meer comfort, extra beleving en een zo goed als kraaknette weide. “Bezoekers moeten op alle vlakken een goed gevoel overhouden aan BuikRock”, klinkt het bij de initiatiefnemers Wim Buyck en Henk Verbeke.

“Voor de zaterdag, onze derde festivaldag, zitten we op schema. Op donderdag en vrijdag is er nog wat meer plaats op de festivalweide. Het is overigens voor het eerst dat we op donderdagavond programmeren. Dat wordt een dol feestje met Gestapo Knallmuzik, Average Rob, Ilsen en Verhulst, 2 Fabiola en The Green Onions, waarop we vooral jeugdige festivalgangers verwachten en een iets ouder publiek dat een avondje flink uit de bol wil gaan op dansbare muziek. Op vrijdag gaan we voor het wat steviger werk met Arsenal als headliner, voorafgegaan door De Dolfijntjes, Tourist LeMC en Het Zesde Metaal. Dat wordt muzikaal om duimen en vingers af te likken. Zaterdag zetten we de kroon op het werk met Davina Michelle, Suzan & Freek, Camille, Cleymans & Van Geel, Stan Van Samang, Niels Destadsbader en Level Six.”

Geen plasbandjes meer

Anders dan vorig jaar, worden geen armbandjes meer verkocht waarmee je tijdens het festival op elk moment gebruik kunt maken van de toiletten. Die service is begrepen in de ticketprijs, die voor vrijdag en zaterdag op 55 euro ligt. Op donderdag kom je er in voor 30 euro. Kinderen tot 12 jaar betalen 15 euro per festivaldag. VIP-tickets voor donderdag en zaterdag zijn niet meer beschikbaar. Op vrijdag is er wel nog plaats voor enkele gezelschappen. “We stellen vast dat commerciële partners graag relaties uitnodigen. Het noodzaakte ons zelfs om de VIP-accommodatie wat uit te breiden.”

Net als in 2021 neemt de Deerlijkse zanger Jérémie Vrielynck de presentatie van het festival voor zijn rekening. “We voorzien opnieuw een podium met een catwalk. De interactie tussen publiek en artiesten komt op die manier het best tot haar recht. Hoewel we op het vlak van klank en licht al bijzonder goed uit de verf kwamen met ons festival, doen we er dit keer nog een schepje bovenop. Net als op de weide, overigens. Daar vindt de bezoeker een chillzone met strandstoelen maar ook voldoende zitbanken op de achterste helft van het festivalterrein.”

Wachtrijen vermijden

Nieuw dit jaar is het parkingticket dat vooraf online kan gekocht worden. “Daardoor vermijden we wachtrijen op het festival en dat is voor iedereen interessant. Sinds kort zijn die parkingtickets te koop en de interesse is groot. Parkeren bij het festivalterrein wordt overigens in goede banen geleid door een professionele organisatie. Die mensen blijven de hele tijd op post en begeleiden ook de uittocht na iedere festivaldag. We leggen ook de bezoekers die met de fiets naar BuikRock komen, in de watten. Op twee plaatsen voorzien we een ruime fietsparking. Wie met de auto komt, rijdt via de N36 (die aansluit op de E17) de Pontstraat in, en neemt vervolgens rechts de Tapuitstraat naar de parking.”

BuikRock gaat voor een zo milieuvriendelijke editie, met grote aandacht voor recyclage. “We zetten zogenaamde ‘sweep teams’ in als aanvulling op de grote afvalbakken die overal op het festivalterrein te vinden zijn. De ‘sweep teams’ zullen op geregelde tijdstippen ingezet worden om zwerfvuil weg te halen en het te sorteren met het oog op recyclage. Dat is niet alleen goed voor het milieu maar het draagt ook bij tot een zo proper mogelijke festivalweide.”