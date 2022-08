BuikRock staat synoniem voor dolle festivaldagen

Na een dol ambiancefeestje is Buikrock op vrijdag 26 augustus al aan de tweede festivaldag toe. “Wie de vakantie op een passende muzikale manier wil afsluiten, is bij ons aan het goede adres”, stellen de organisatoren Wim Buyck en Henk Verbeke in koor.

Behalve de programmatie zet BuikRock dit jaar nog meer in op beleving, comfort en het milieu. “We willen dat de festivalbezoekers op alle vlakken met een goed gevoel naar huis gaan. We hebben op veel vlakken geschaafd om het festival verder te optimaliseren. Anders dan vorig jaar verkopen we geen armbandjes meer waarmee je tijdens het festival op elk moment gebruik kunt maken van de toiletten. Die service is begrepen in de ticketprijs. Nieuw is ook dat je het parkingticket vooraf online kan kopen”, horen we van de organisatie.

“Daardoor vermijden we wachtrijen op het festival en dat is voor iedereen interessant. Parkeren bij het festivalterrein wordt overigens in goede banen geleid door een professionele organisatie. Die mensen blijven de hele tijd op post en begeleiden ook de uittocht na elke festivaldag. Wie met de auto komt, rijdt via de N36 (die aansluit op de E17) de Pontstraat in, en neemt vervolgens rechts de Tapuitstraat naar de parking. We leggen ook de bezoekers die met de fiets naar BuikRock komen, in de watten. Op twee plaatsen is er een ruime fietsparking voorzien.”

“We gaan ook voor een zo milieuvriendelijk mogelijke organisatie met grote aandacht voor recyclage. We zetten zogenaamde ‘sweep teams’ in als aanvulling op de grote afvalbakken die overal op het festivalterrein te vinden zijn. De ‘sweep teams’ zullen geregeld ingezet worden om zwerfvuil weg te halen en het te sorteren met het oog op recyclage. Dat is niet alleen goed voor het milieu maar het draagt ook bij tot een zo proper mogelijke festivalweide.”

Headliner Arsenal

De derde editie van BuikRock werd donderdagavond ingezet met een stomend feestje waarbij Gestapo Knallmuzik, Average Rob, Ilsen en Verhulst, 2Fabiola en The Green Onions hun beste beentje voorzetten. “Vandaag vrijdag gaan we voor het wat steviger werk met De Dolfijntjes, Tourist LeMC, Het Zesde Metaal en – live ijzersterk – Arsenal. Die laatste vind je deze zomer trouwens maar enkele keren op een podium. Onlangs waren er twee uitverkochte concerten op OLT Rivierenhof in Deurne en vandaag op BuikRock. Een unieke kans voor de liefhebbers”, gaan Wim en Henk verder.

“En wie er vorig jaar bij was, toen Natalia op het podium plots het gezelschap kreeg van de Amerikaanse superster Anastacia, weet dat je op BuikRock ook aardig kunt verrast worden… Zaterdag zetten we de kroon op het werk met Davina Michelle, Suzan & Freek, Camille, Cleymans & Van Geel, Stan Van Samang, Niels Destadsbader en Level Six. Nu verder hopen dat de weergoden aan onze zijde staan zodat we de grote vakantie op een fantastische manier kunnen afsluiten.” (DRD)