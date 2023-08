BuikRock pakt uit met straffe affiche én verrast met unieke set van publiekslieveling Niels

De zomervakantie afsluiten, staat stilaan synoniem met een tripje naar BuikRock in Deerlijk. Goed voor twee dagen van het beste wat Vlaanderen en Nederland op muzikaal vlak te bieden hebben. Uitschieter wordt het unieke ‘Niels & Friends’-concert. “Er wordt hard gerepeteerd voor deze eenmalige set”, weten organisatoren Wim Buyck en Henk Verbeke, die ook met een aantal nieuwigheden uitpakken.

Jérémie Vrielinck maakt zich al op om twee dagen op rij het festival in ‘zijn’ Deerlijk aan elkaar te praten, nadat hij op vrijdag 25 augustus om iets na 18 uur met een eigen set BuikRock zelf op gang heeft getrapt. Volgen nadien: een stevige vleug nostalgie en de nodige dance met 2Unlimited, hartenveroveraar Metejoor die sinds zijn eerste passage in Deerlijk is uitgegroeid tot een ware topper, Regi die met zijn liveband de pannen van het dak zal spelen en Q-music-koppel Dorothee Vegas & Like Maarten. Zij willen na Tomorrowland ook de festivalwei van BuikRock aan de Tapuitstraat in vuur en vlam zetten.

“Op zaterdag 26 augustus beginnen we er al kort na de middag aan met de veelbelovende Emma Heesters”, verduidelijken organisatoren Wim Buyck en Henk Verbeke. “Het muzikale duo Bram & Lennert is er opnieuw bij en staat garant voor muzikaliteit met de nodige portie ambiance. In de vooravond staat Meau geprogrammeerd. Met deze pas 23-jarige Nederlandse singer-songwriter brengen we een artiest die deze zomer helemaal aan het doorbreken is. Haar bekendste nummer Dat heb jij gedaan schopte het tot de eerste plaats in de Nederlandse Top 40, de Nederlandse Single Top 100, de Mega Top 30 en de Belgische Ultratop 50.”

Kenny B

“IJzersterk aangekondigd is ook Radio Guga, de liveband rond maestroloog, komiek en stemmenimitator Guga Baúl. Milow integreert BuikRock dan weer in zijn Europese tournee en zal hier ongetwijfeld schitteren met hits als You Don’t Know en One of It. Met Natalia halen we opnieuw een raspaardje in huis. Zij bewees twee jaar geleden op BuikRock al waarom ze tot de top in haar vak mag gerekend worden. De Orkaan van Oevel heeft bovendien met Hallelujah to the Beat sinds lang nog eens een nieuw album klaar.”

“Net voor middernacht sluiten we BuikRock af met het ‘Niels & Friends’-concert. Een set om duimen en vingers bij af te likken en die alleen in Deerlijk te beleven valt. Veel kunnen we er nog niet over lossen maar Niels Destadsbader en vier andere straffe artiesten zijn druk aan het repeteren om van dat eenmalige optreden iets onvergetelijks te maken. Eén naam kunnen we wel al prijsgeven, die van Kenny B met wie Niels op dit moment in Suriname een nummer 1-hit te pakken heeft met het nummer Liefs voor later. Daarmee doen ze trouwens ook een gooi naar Zomerhit 2023. Niels is overigens niet de enige artiest op onze affiche die hiervoor genomineerd is. Ook Regi en Metejoor dingen mee naar de prestigieuze onderscheiding.”

Extra sfeer

BuikRock gaat ook voor extra sfeer op de wei. “Tussen de optredens door wordt de bezoeker in de watten gelegd door DJ Thönder, ook een talent uit Deerlijk dat elders al zijn sporen verdiende. Zo stond hij het voorbije weekend nog op Dranouter om er de laatste dag het festival af te sluiten in de Palace-tent. We gaan het publiek weer trakteren op onze alomgekende festivalhoed, die in een nieuw kleedje steekt. Daarnaast zijn er tal van extra gadgets die het animatiegehalte op de wei een stevige boost zullen geven. Last but not least voorzien we ook een mobiele cocktailbar en komt op zaterdag rond 17 uur Jacques Vermeire langs voor een handtekeningensessie met de enige echte DDT.”

De ticketverkoop voor BuikRock kwam wat traag op gang maar loopt intussen meer dan behoorlijk. “Vooral de zaterdagtickets gaan hard. Wie er bij wil zijn, wacht best niet te lang. De wei kan sneller dan verwacht uitverkocht zijn. Voor de VIP op zaterdag is dat overigens al een tijdje het geval, op vrijdag zijn er wel nog enkele plaatsen beschikbaar. We zetten ook weer volop in op een goede bereikbaarheid, zowel voor auto’s als fietsen. En uiteraard garanderen we dankzij onze samenwerking met een gespecialiseerde organisatie opnieuw een vlotte uittocht”, besluiten Wim en Henk.

Tickets voor BuikRock kosten 50 euro (vrijdag) en 55 euro (zaterdag). Kinderen tot 12 jaar betalen 15 euro. Meer info op www.buikrock.be.