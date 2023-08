BuikRock maakt voorzichtige start in Deerlijk

Veel ambiance, een ongedwongen sfeer en een ietwat tegenvallende publieke belangstelling. Dat is in een notendop wat het eerste deel van BuikRock bracht.

Het weer was niet echt een bondgenoot toen Jérémie Vrielynck omstreeks halfzeven het festival op gang mocht trappen. De aanwezigen zouden de veelzijdige in Geel wonende Deerlijknaar nog enkele keren te zien krijgen op het podium want na zijn eigen set fungeerde hij als presentator van dienst.

De onweersbuien kwamen dreigend opzetten tijdens het optreden van 2 Unlimited. Dance was en is nog altijd hun ding. Het duo snoerde de weergoden de mond – de regen bleef uit – en zorgde voor flink wat ambiance met hits als ‘No Limit’, ‘Jump For Joy’ en nog zoveel meer. Ook Metejoor was van de partij. Zijn nummers werden moeiteloos meegezongen door de fans. Regi was de volgende gast.

Waar zijn die handjes…? Meer had Regi niet nodig tijdens zijn show om het publiek met hem mee te krijgen. Met Dorothee Vegas & Like Maarten werd de eerste dag afgesloten.

Thuismatch voor Niels Destadsbader

Vandaag, zaterdag, wordt het hoofdgerecht van BuikRock gepresenteerd. Vanaf 13.30 uur zijn er optredens van achtereenvolgens Emma Heesters, Bram & Lennert, de Nederlandse singer-songwriter Meau, Guga Baùl en zijn live-band Radio Guga, singer-songwriter Milow en ‘De Orkaan van Oevel’ of te wel Natalia. Top of the bill is Niels Destadsbader. Een thuiswedstrijd met dit keer een exclusief laagje bovenop. Speciaal voor BuikRock zal Niels het podium delen met een aantal bevriende artiesten. (DRD)