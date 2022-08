BuikRock in Deerlijk begint aan laatste dag met Camille, Niels Destadsbader, Suzan & Freek…

Zaterdag 27 augustus begint vanaf 13.45 uur de derde dag van BuikRock in Deerlijk met een optreden van Davina Michelle uit Nederland, bekend van ‘Liefde voor Muziek’. Daarna staan ook nog Suzan & Freek uit Nederland, Camille, Cleymans & Van Geel, Stan Van Samang, Niels Destadsbader en Level Six op de affiche.

Donderdag 25 augustus was een dag voor de jeugd en op die avond mocht er gerust wat méér volk zijn afgekomen. Op vrijdagavond lag de opkomst hoger, maar ook die avond was het niet uitverkocht. Volgens perschef Hans Verbeke zal het op zaterdagavond wél bingo zijn en zal BuikRock het bordje ‘Uitverkocht’ mogen uithangen. Een duidelijk bewijs dat het publiek dat naar BuikRock komt vooral fan is van Nederlandstalige muziek.

De mensen zakken heel graag af naar het gezellige Deerlijk, zonder dat ze een verre verplaatsing moeten ondernemen om optredens met zo’n bekende artiesten te kunnen zien. BuikRock is aan de derde editie toe en er mogen er gerust nog meerdere edities bijkomen, want de organisatie is top, de sfeer zit goed, het aanwezige publiek geniet en wat ook belangrijk is voor een dergelijk muzikaal feest in openlucht: de zon is van de partij! Je komt vandaag toch ook langs?

(PADI)