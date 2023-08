Bubbels aan zee is vaste waarde geworden: “Kwart meer bezoekers dan in 2022”

De elfde editie van Bubbels aan Zee was een schot in de roos. Organisator Alain Bloeykens is in de wolken, zowat 15.000 bezoekers genoten van de Bubbels, die tekenen voor alle schuimwijnen, Champagne uitgezonderd. Dat alles met de provincie Valencia en hun cava in de kijker. Volgend jaar komen de beste bubbels uit de Franse Elzas aan bod.

Het leek alsof men wachtte op het einde van de kwakkelzomer om de hoofdvogel van het zomerprogramma af te schieten. Nooit eerder kwamen zoveel liefhebbers afgezakt naar de intussen niet meer weg te denken Bubbels aan Zee. Organisator Alain Bloeykens: “Wat een succes! We zijn de weergoden dan ook dankbaar dat juist nu de zomer in ’t land is. Mede de inzet van de Cera-vennoten – goed voor ruim 5.000 bezoekers – gekoppeld aan een niet te evenaren sfeer op het Epernayplein, mochten we dinsdagavond aftellen op ruim 15.000 bezoekers. Een record, of zowat 25% meer dan vorig jaar. Het laat geen twijfel, ook burgemeester Jean-Marie Dedecker was dik tevreden met het resultaat: “Dergelijke uitstekend georganiseerde initiatieven tonen aan dat genieten hier de boodschap is. We zijn dan ook blij dat naast onze inwoners, ook de toerist en de dagjesmensen de weg naar dit evenement hebben gevonden en weten te waarderen.”

Meer dan schuimwijn

Het is duidelijk, de opkomst was niet alleen overweldigend, de ambiance, de inzet van de medewerkers en uiteraard het goede weer zorgden ervoor dat het Epernayplein elke dag eivol liep. Organisator Alain Bloeykens met brede glimlach: “Ja, dit evenement is meer dan schuimwijn alleen. Naast het aanbod bubbels, met dit jaar cava uit Spanje als speerpunt, zorgen de sfeer en de ideale weersomstandigheden voor ongeziene toestanden. Meer nog, zaterdag moesten we zelfs liefhebbers weigeren. De tent zat letterlijk eivol. We zijn dan ook zeer blij met dit resultaat.”

Cartoon van Dedecker

Een traditie waar men elk jaar opnieuw naar uitkijkt is de presentatie van het glas. Dit jaar tekende de Brugse cartoonist Marec voor de versiering op het glas. “Met een cartoon van onze burgemeester Jean-Marie Dedecker op het glas, werd dit al snel een hebbeding. Na twee dagen zaten we al door onze voorraad van zowat 8.000 glazen. Dankzij de speurzin van onze medewerkers konden we uiteindelijk aan andere glazen geraken. Of hoe een gadget plots een leuk verzamelstuk wordt”, aldus nog Alain Bloeykens.

Elzas in 2024

Organisator Alain Bloeykens kijkt nu al uit naar volgend jaar. “Stilzitten is achteruit gaan. We starten morgen met de organisatie van de twaalfde editie, die plaatsvindt van donderdag 15 tot en met zondag 18 augustus, met officiële opening op woensdagavond 14 augustus. Een vijfdaagse met de beste schuimwijnen uit de Elzas in de kijker.”

(Georges Keters)