Brugse Kerstmarkt opnieuw beperkt tot Markt en Simon Stevinplein, handelaars reageren misnoegd

De kerstperiode mag dan wel een tijd van peis en vree zijn, de aanloop naar de kerstmarkt in Brugge is dat allerminst. Handelskringen die een kerstmarkt op de Burg en op ’t Zand wilden, zijn misnoegd dat het stadsbestuur enkel toelating geeft voor de Markt en het Simon Stevinplein. “Wij zullen alsnog zelf een nieuw dossier indienen voor een concept zonder zwarte containers”, zegt PluZand-voorzitter Marc Vandamme.

Met een duidelijke stellingname – na het fiasco met de kerstkraampjes op ’t Zand enkel nog toelating voor Markt en Simon Stevinplein – wil het stadsbestuur de discussie over kerstanimatie in de stad beslechten. Maar dat is buiten de strijdvaardige voorzitters en leden van enkele handelsgebuurtekringen gerekend.

“De handelaars die actief zijn buiten het machtige Brugs Handelscentrum, dat al sinds jaar en dag veel inkomsten genereert met de organisatie van hun kerstmarkt op de Markt en het Simon Stevinplein, worden door Stad Brugge eigenlijk zwaar benadeeld”, zegt Yannick Pollet, zaakvoeder van kledij- en tattooshop KingPin in de Philipstockstraat en bestuurder bij handelskring LaHo, waartoe naast de Langestraat en de Hoogstraat ook Mallebergplaats en Philipstockstraat behoren.

Winterkompas

Yannick en de handelaars in zijn buurt zijn al enkele jaren vragende partij voor een kerstmarkt onder de bomen op de Burg maar krijgen van het stadsbestuur telkens een njet. Ook dit jaar.

“Het plaatsen van een kerstmarkt op de Burg is in strijd met het op 11 juni 2019 in het college goedgekeurde Winterkompas. In dat kompas, dat dus een beslissingskader vormt, staan ook een aantal uitsluitende elementen opgenomen en een daarvan is een kerstmarkt op de Burg”, zegt schepen van Toerisme Mieke Hoste (Vooruit).

“Het is belangrijk dat de bezoeker verschillende belevingen aangeboden krijgt en dat we inzetten op diversiteit in het aanbod. De Burg vormt met zijn grote kerstboom en kerstbomenbos dan eerder een rustpunt.”

Versnippering

De schepen stelt verder dat het plaatsen van een extra kerstmarkt zorgt voor versnippering en een verkleining van de kans op succes voor de deelnemende standhouders en verwijst daarvoor naar de ervaring met het kerstmarktje op ’t Zand vorig jaar, dat vervroegd werd stopgezet wegens gebrek aan publiek.

“Een Winterkompas dat het derde grootste plein van de stad uitsluit van activiteiten, daar heb ik toch veel vragen bij”, reageert Yannick Pollet. “Meer aanbod betekent meer volk, dat mag toch duidelijk zijn. In de zomer mag er met onder meer Benenwerk en allerlei andere optredens wel van alles op de Burg georganiseerd worden, maar in de winter zou een doorlopende kerstmarkt dan niet kunnen …”

“Wij leggen ons hier niet zomaar bij neer en zullen een nieuw dossier indienen met kerstanimatie die past bij een plein als ’t Zand, zonder zwarte containers welteverstaan” – PluZand-voorzitter Marc Vandamme

De discussie rond de kerstmarkten belandde ook op de jongste gemeenteraad. Raadslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) wilde van schepen Mieke Hoste weten of de fel gecontesteerde zwarte containers terugkomen. De schepen stelde dat die zeker terugkomen, ze werden immers aangekocht, maar dat ze fraaier en warmer zullen aangekleed worden.

Ook raadslid Karin Robert (Groen) kwam tussen over de kerstmarkten en stelde dat ’t Zand als mooi vernieuwd plein toch ook wel een kerstmarkt verdient. Raadslid Nele Caus (N-VA) stelde dan weer, tevergeefs, voor om zeker nu de pandemie grotendeels achter de rug lijkt, het Winterkompas open te trekken zodat er ruimte is voor meer kerstanimatie.

Handelaars op ’t Zand

Ook de handelaars op ’t Zand zijn dus niet tevreden met de gang van zaken. “Wij moesten via de pers vernemen dat het stadsbestuur al beslist had om geen kerstmarkt meer toe te laten op ’t Zand. Dat is toch geen correcte manier van werken naar ons toe”, zegt PluZand-voorzitter Marc Vandamme.

“En de argumentatie dat het vorig jaar geen succes was op ’t Zand door ‘versnippering’ snijdt geen hout. Het probleem was dat de kerstkraampjes te veel uit het zicht stonden in de hoek tegen het concertgebouw en dat het geheel met die zwarte containers er niet echt fraai uitzag. En het slechte weer in de eerste weken natuurlijk. Wij leggen ons hier niet zomaar bij neer en zullen een nieuw dossier indienen met kerstanimatie die past bij een plein als ’t Zand, zonder zwarte containers welteverstaan.”

Onderhoud met burgemeester

Dat er heel wat ongenoegen is bij de Brugse handelaars maakt ook Yannick Pollet van LaHo nog eens duidelijk. “Met handelskringen LaHo, Ezelstraat en PluZand steken we de koppen bij elkaar en we vragen een onderhoud met de burgemeester aan om te pleiten voor meer eerlijkheid en transparantie in dit soort dossiers.”