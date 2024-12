Brugse IJsberenkring houdt kerstduik

Naar zeer goede gewoonte organiseert de Brugse IJsberenkring de jaarlijkse kerstduik. “Door te zwemmen in het frisse open water bouw je een natuurlijke weerstand op tegen kou en winterkwaaltjes. Het versterkt de ademhaling (hartspier), verbetert de bloedsomloop en zuurstofopname”, klinkt het. Op zaterdag 21 december is het dan weer zover in de vijver van de Koude Keuken in Sint-Andries. Om 16 uur is er een gezamenlijke opwarming, om 16.30 uur mag elke zwemmer een koude sprong wagen. Iedereen is welkom, ook al ben je geen lid van de Brugse IJsberenkring. Inschrijven om deel te nemen, kan nog tot en met donderdag 19 december via de link op www.brugseijsberen.be. Geen fan van winterzwemmen? Ga er dan gerust de gezellige sfeer opsnuiven. (ACR/ foto ACR)