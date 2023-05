Brugse Heilig Bloedprocessie vindt eindelijk een kindeke Jezus: een meisje, Nala!

Na een, intense zoektocht heeft de Heilig Bloedprocessie in Brugge eindelijk, amper een week voor de ommegang, een geschikt ‘kindeke Jezus’ gevonden. Een meisje! De Brugse, nog geen twee maanden oude, Nala Hoornaert zal met haar mama Emily Maenhout het geboortetafereel vertolken.

Eens te meer moeten vrouwen de Heilig-Bloedprocessie redden. Op de valreep, amper een week voor de ommegang, die op donderdag 18 mei plaatsvindt, vonden de organisatoren een geschikt kindeke Jezus: de Brugse Nala Hoornaert, die op 28 maart geboren werd.

Mama Emily Maenhout (35), lerares aan het VTI Brugge, is bereid om met haar baby het geboortetafereel te belichamen: “Ik zal Nala goed induffelen, zodat ze geen kou lijdt tijdens de twee uren durende processie. Dicht bij mij zal ze warm genoeg hebben.”

Stand-in

“Ik zag vorig jaar Maria met kind en dacht dat het wel leuk zou zijn om dat ook te doen”, bekent Emily Maenhout. Haar recente babyfoto op de sociale media werd ‘getagd’ door een medewerkster van Musea Brugge, waarna de organisatoren van de processie haar contacteerden én goed bevonden.

Emily’s man Lander Hoornaert, de papa van Nala, kan er op Brugges Mooiste Dag niet bij zijn, want hij is actief in de cateringsector en moet op Hemelvaartdag werken.

Net als Jozef indertijd, is er een stand-in voor de echte vader van het kindje Jezus. “Mijn schoonbroer Samuel De Witte zal die taak op zich nemen”, aldus Emily Maenhout.