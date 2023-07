Brugse goochelaar Armand toont ook dit jaar zijn kunsten op Torrowland

Goochelaar Armand uit Dudzele bij Brugge, die in het dagelijks leven als Bregt Lambrecht bekend is, is momenteel voor de vierde opeenvolgende editie actief op het bekende dancefestival Tomorrowland.

Dit jaar start goochelaar – mentalist al op donderdag met het betoveren van festivalganger tijdens de ‘invited party’ in tour & taxis in Brussel. Hij staat er samen met danseressen en fabelachtige steltenlopers in voor de animatie. “Als ‘wizard’ ga ik tussen de gasten en speel met hun een kaartspel. Tijdens dit spel maken de gasten kans op een gratis diner die avond op een geheime locatie”, legt Armand uit.

Luchtig en ludiek

“Daarnaast vind je me dit jaar ook terug op het festival zelf als ‘Magische Burgemeester van CrewCity; de campingzone voor de medewerkers. Hier is het mijn taak om de inwoners te sensibiliseren zodat ze er aandacht voor hebben dat CrewCity proper en leefbaar blijft voor iedereen. Uiteraard op een luchtige en ludieke manier. Aan de hand van een magische act spreek ik de bewoners toe. Door magie te verwerken blijft de boodschap beter hangen. Na het eerste weekend ben ik trots te kunnen zeggen dat de crewleden me herkennen en van ver roepen ‘Hey Burgemeester’, waar ze nu hun afval duidelijk zichtbaar in de vuilnisbak gooien.

