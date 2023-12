Brugse gitarist Jasper Bullynck maakte hymne voor Wintergloed: “Ik wou iets majestueus creëren”

Jasper Bullynck (41) kreeg de opdracht van Brugge Plus om een hymne te componeren voor Wintergloed. De Brugse gitarist van Oscar & The Wolf had het noorderlicht voor ogen, toen hij deze soundscape creëerde.

Wie deze winter langs de tien installaties van het lichtparcours in Brugge wandelt, hoort jammer genoeg de compositie van Bruggeling Jasper Bullynck niet. Want het Gentse lichtbureau Create. eu, die het visueel spektakel vervaardigde, zorgde zelf voor bijpassende sfeermuziek.

Wat wil Brugge Plus dan wel doen met de ‘Wintergloed Hymne’? Woordvoerder Geertrui Carpentier: “We gebruiken de verbindende soundtrack vooral voor de socials. We laten het nummer ook wat groeien, zodat het dan ook op de kerstmarkt kan gespeeld worden. We bekijken ook met interne communicatie van Stad Brugge of we dit eventueel kunnen koppelen met De Warmste Week. Ook de komende edities zal de song nog ingezet worden voor Wintergloed.”

Max Colombie

Voor Jasper Bullynck is die Brugse opdracht een leuke sidekick. Hij is weliswaar al sinds 2012 de gitarist van de bekende Belgische electropopband Oscar & The Wolf, maar zanger Max Colombie houdt in die groep de touwtjes strak in handen. “Max heeft alle nummers van de jongste cd The Shimmer zelf gecomponeerd en in de studio opgenomen”, vertelt de gitarist. “Het is zijn project, de bandleden voeren uit. We hebben geen inbreng in de creatie van de songs.”

Wellicht zal Jasper Bullynck volgend jaar opnieuw toeren met Oscar & The Wolf, maar de voorbij maanden verzorgde Max Colombie vooral solo-optredens. De Brugse muzikant maakte van de vrije tijd gebruik om een nieuwe EP voor te bereiden voor Ivori Moss, een familiaal trio waarvan zijn broer Sander Bullynck en zijn nicht Aline Goffin ook deel uitmaken.

Het Noorderlicht

In deze rustige herfst kwam voor Jasper Bullynck ook de opdracht van Brugge Plus erg gelegen. Als zelfstandig muzikant financieel overleven is geen sinecure. Tijdens de werkloze coronajaren was Jasper Bullynck noodgedwongen actief als bouwer van vakantiewoningen en aanlegger van tuinen.

“Voor het componeren van de ‘Wintergloed Hymne’ hield ik de gedachte aan het noorderlicht in mijn hoofd. Want Aurora is het centrale thema van de Brugse winterwandeling”, legt Jasper Bullynck uit. “Maar ik heb mij ook wat gebaseerd op de tune van het Knokse vuurwerkfestival. Ik woon pas zeven jaar in Brugge, ik ben opgegroeid in Ramskapelle en ging als kind elk jaar naar het vuurwerk op het strand kijken.”

“Met die twee visuele spektakels voor ogen, ben ik met mijn elektronisch toetsenbord en pc aan het werk gegaan. Ik ben beginnen experimenteren met elektronische geluiden en heb er wat gitaarklanken aan toegevoegd. Ik doe dat op het gehoor, net zoals ik gitaar speel en akkoorden vorm.”

Vangelis

“De hymne is een soundscape geworden, waarvan ik ook nog een ambient versie van heb gemaakt. Ik wou iets majestueus maken, zonder bombastisch te klinken. Muzikaal het ‘aha’ gevoel verwoorden als mensen het noorderlicht zien. Het is mijn eigen ding, ook al herken je ongetwijfeld invloeden van Vangelis.”

“En van de Eighties popgroep M83, waarvan ik een grote fan ben. Het nummer duurt drie minuten. Ideaal om met een glas glühwein tijdens een heldere, maar koude winternacht de heldere hemel af te speuren naar sterren”, glimlacht Jasper Bullynck.