Brugge vergunt bouw van Thaise toren voor Triënnale in 2024

Van 13 april tot 1 september 2024 gaat opnieuw te Triënnale door met als thema ‘Spaces of Possibility’. De Triënnale brengt twaalf hedendaagse kunst- en architectuurinstallaties naar de historische kern van de stad in een unieke setting als UNESCO Werelderfgoed. Een ervan is een imposante Thaise toren.

Het worden stuk voor stuk werken die inspelen op thema’s als transformatie, inclusie, natuur en de toekomst van de stad. Net als bij de vorige edities worden verschillende kunstwerken geplaatst langs een parcours in de Brugse binnenstad en eentje in Zeebrugge. Het college gaf alvast de nodige vergunning voor drie tijdelijke kunstwerken in het kader van deze Triënnale.

Bangkok Project

“Kunstwerken in de publieke ruimte maakt kunst toegankelijk voor iedereen. In combinatie met ons erfgoed wordt ook deze Triënnale terug uniek”, vertelt schepen voor Ruimtelijke ordening en Erfgoed Franky Demon.

Langs de R30, aan de achterzijde van de Sint Godelieveabdij, komt een kunstinstallatie van het Thaise Bangkok Project Studio. Het kunstwerk betreft een ingenieuze toren met een trappenkoker met daaraan drie platformen op verschillende hoogtes (zie foto in bijlage). Rond de toren wordt een boogvormig patroon aangelegd met Brugse kasseien in combinatie met Elephant dung brick, een steen uit Taiwan.

Uniek zicht

Volgens schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon zal deze kunstinstallatie zal voor het publiek toegankelijk zijn. Bezoekers zullen de toren kunnen beklimmen en vanop de verschillende platformen kunnen genieten van een mooi, uniek uitzicht over de stad.”

Daarnaast werd een vergunning verleend voor een kunstwerk van Mona Hatoum. Dit kunstwerk zal op de site van het psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw geplaatst worden. Het kunstwerk bestaat uit een trapconstructie die ondergronds gaat met beneden een schommel. Voor de plaatsing van de trapconstructie wordt een put gegraven. Het publiek zal op de schommel kunnen zitten en in de put schommelen.

Strand

Het derde kunstwerk waarvoor een tijdelijke vergunning werd verleend komt op het strand van Zeebrugge ter hoogte van de recent gevormde duinen aan de westelijke zijde van het strand. Dit stuk strand is vrij van cabines en andere constructies, met uitzondering van een kunstwerk en de surfclub.

De kunstinstallatie van Heather Peak & Ivan Morison zal bestaan uit een constructie van prefabbetonnen buizen en inspectieputten die een cirkel vormen met een straal van 15 meter. De installatie zal 2,80m hoog zijn. Met zand worden 5 benen aan de constructie gemaakt zodat het geheel een stervorm krijgt. Ongeveer 2 à 3 dagen per maand zal de kunstinstallatie gedeeltelijk in het water liggen.

Uitdaging

“Onze historische binnenstad biedt kunstenaars een uitdaging om er moderne kunstwerken te plaatsen. Er kunnen niet overal zomaar kunstwerken geplaatst worden, daarvoor moet voldaan worden aan de stedenbouwkundige regelgeving. Dankzij de verleende vergunningen is dit in orde en kunnen de kunstwerken zonder problemen opgebouwd worden. Een mooi voorbeeld van hoe hedendaagse kunst en erfgoed in Brugge respectvol naast elkaar kunnen bestaan”, besluit Demon.