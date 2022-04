Brugge Plus pakt deze zomer uit met negen evenementen

Tussen 7 juni en 26 september pakt Brugge Plus uit met negen evenementen. Negen goeie redenen om buiten te komen, te genieten, elkaar te ontmoeten en gezellig samen te zijn in Brugge.

De zomer is het hoogseizoen voor Brugge Plus! Films op het strand, circus, muziek, culinaire verwennerij, openluchtvoorstellingen en straattheater: al deze evenementen hebben intussen een vaste plek veroverd op de Brugse cultuuragenda.

Verbondenheid

“We brengen niet alleen cultuur in openlucht, we stimuleren met deze evenementen ook ontmoetingen in een ongedwongen en gastvrije sfeer. We willen er zijn voor alle Bruggelingen met een gevarieerd aanbod. Mensen samen laten genieten van cultuur is op een verfrissende manier werken aan gemeenschapsvorming en verbondenheid en daar zetten we deze zomer volop op in”, zegt Franky Demon, voorzitter van Brugge Plus.

Feest in ‘t Park

Het Brugs zomerseizoen start officieel op 25 juni met Feest ‘in ‘t Park. De 31ste editie van dit gratis mondiale festival biedt een waaier aan muziek, dans, workshops, kinderanimatie en exotische eetstandjes in het Minnewaterpark. Met optredens van El Juntacadaveres, Orchestre International du Vetex en Paco Diatta.

Voordien houdt Uitwijken al drie weken lang halt in één wijk: van 7 tot 25 juni in Sint-Pieters (Ten Poele), daarna van 9 tot 27 augustus in Koolkerke (Fort van Beieren) en tenslotte van 13 september tot 2 oktober Zwankendamme (het park in de Doorweg – Gaarlemstraat).

Gedurende deze periode willen de medewerkers van Uitwijken zoveel mogelijk in contact komen met de buurt en samen in dialoog gaan. Zo is het Uitwijken Café open van dinsdag tot en met zaterdag. Het is de bedoeling om – aanvullend op de geplande evenementen met circus en concerten – een hele maand op maat ván en in overleg mét de buurt (buurtnetwerken, verenigingen…) initiatieven op touw te zetten.

Zomerbar

Elk weekend in juli en augustus, telkens van 14 tot 21 uur, houdt House of Time een zomerbar op de Site DuPont langs de Komvest. Met activiteiten en pintjes van lokale brouwers.

Film op het Strand, de gatis openluchtbioscoop, stelt zijn groot scherm elke donderdag in juli en augustus op nabij surfclub Icarus op het strand van Zeebrugge.

Circus

Van 16 tot en met 20 juli worden de Brugse buurtbewoners vijf avonden op rij getrakteerd op een gratis circusvoorstelling. De acrobatische clowns van Sacékripa komen aan op het ritme van het water, het lijkt zelfs alsof ze hun eigen ritme opleggen aan het water. Te zien achtereenvolgens aan de Sint-Pietersplas, het Veltembos, de Spelprikkel Xaverianen, de Koude Keuken en het Waggelwater.

Het gratis circusfestival Cirque Plus stelt zijn tent van 21 tot en met 24 juli zijn podium op in en rond de tuin van het Grootseminarie in Brugge. Artiesten uit binnen- en buitenland brengen vier dagen lang het beste van wat circus vandaag te bieden heeft.

Lichtfeest

Het lichtfeest in Lissewege vindt, na twee jaar onderbreking door corona, plaats op vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus. Tal van artiesten, de bewoners van Lissewege en twee basisscholen verrassen bezoekers met verwonderlijke installaties en performances vanaf 21 uur, als de nacht intreedt.

Op zondag 18 september stellen jeugd-, sport- en cultuurorganisaties hun werking voor op ‘t Zand.

De Brugse zomer sluit af met het gastronomische festival Kookeet van 24 tot en met 26 september in het Grootseminarie. Kookeet wil een nieuwe culinaire weg inslaan om de Brugse gastronomie nog meer op de kaart te zetten….

Info: www.bruggeplus.be