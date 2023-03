Brugge onderstreept zijn ambitie om in 2030 opnieuw Europese Culturele Hoofdstad te worden met eerste editie van driejaarlijks Reiefestival deze zomer

Brugge pakt komende zomer uit met een gloednieuw kunstenfestival: van 18 tot en met 20 augustus worden tijdens het Reiefestival op zeventien locaties vijftig speelmomenten gecreëerd. “Het wordt een festival rond beleving, voor een breed publiek”, zegt projectverantwoordelijke Alan Quireyns.

Geen traditionele Reiefeesten meer in Brugge, wel een nieuw driejaarlijks Reiefestival. Veertien nationale en internationale kunstenaars putten inspiratie uit het thema ’geloof’ en het rijke erfgoed van Brugge. Hun creaties worden niet alleen opgevoerd langs de reien, maar ook op het strand van Zeebrugge en in enkele Brugse wijken.

Geloof

“Het Reiefestival wordt, in een rotatie met de Triënnale Brugge en de Gouden Boomstoet een nieuwe driejaarlijkse cultuurtraditie in open lucht. Met de reitjes als rode draad doorheen de performances, installaties, theater, een optocht en zelfs een bootprocessie”, zegt Franky Demon, voorzitter van de vzw Brugge Plus, die het festival organiseert.

‘Geloof’, het thema van de eerste editie mag heel breed geïnterpreteerd worden: van bijgeloof over rituelen tot spiritualiteit en zelfs een zoektocht naar de waarheid. In 2021 lanceerde de stad Brugge een open oproep die resulteerde in 104 projectvoorstellen. “Kunstenaars konden inspiratie halen uit een ‘inspiratiebox’ die door de Brugse erfgoedverenigingen werd samengesteld”, zegt cultuurschepen Nico Blontrock. In die box staken gedichten van Guido Gezelle, ex-voto’s en heksenverhalen.

Culturele Hoofdstad

Een professionele jury selecteerde uit de voorstellen vijftig voorstellingen. Tijdens het Reiefestival zal het Salon Arents langs de Dijver in Brugge als festivalcentrum fungeren. “Dit driedaags festival zal aantonen dat Brugge meer is dan een historische cultuurstad, maar een plek is waar kunstenaars inspiratie vinden voor nieuwe creaties”, stelt burgemeester Dirk De fauw. “Het Reiefestival past in onze ambitie om in 2030 opnieuw één van de culturele hoofdsteden van Europa te zijn.”

Een greep uit dit kunstenfestival in open lucht? Modeontwerper Nadav Perlman en theatermaker Rino Sokol katapulteren de Brugse processies naar de 21ste eeuw met een, performance van acteurs gehuld in nieuw ontworpen liturgische kledij. De Brugse theatermaker Jorre Vandenbussche zoekt op de Minnewaterbrug inspiratie in de middeleeuwse Sint-Vitusdansen om genezing te vinden voor zijn eigen ziekte van Huntington.

Een volksjury kan op het binnenplein van Gruuthuse oordelen over zeventien zotte nonnen die ervan beticht worden heksen te zijn. De Brugse Marieke De Maré realiseert met Ilke De Vries en leerlingen van hotelschool Spermalie een artistieke video over de vraag waarin jongeren nog geloven. “Een moeilijke zoektocht, want de leerlingen wilden vooral koken. Dat zullen ze ook live doen: ze zullen appelbereidingen serveren”, aldus Marieke De Maré.

Mediteren

Wie liever een nacht lang wil mediteren, kan terecht in de turnzaal van HoWest voor wiegeliederen van Myriam Van Imschoot en Lucas Van Haesbroeck. Johannes Verschaeve, de voormalige zanger van The Van Jets, trekt met een mobiel kunstenhuis naar de Brugse wijken. Als opwarmer voor het Reiefestival vertelt Peter De Graef vanaf 7 augustus in een tent op het Zeebrugse strand de avonturen van kapitein Nemo.

Er zijn gratis en betalende voorstellingen. Vanaf 3 mei start de ticketverkoop. Info : www.reiefestival.be