Brugge lanceert een oproep voor een foodtruckfestival in juni 2025

Stad Brugge lanceert een oproep voor kandidaten om in juni 2025 een foodtruckfestival te organiseren. Alle geïnteresseerde organisatoren worden uitgenodigd om tegen vrijdag 28 maart hun uitgewerkte voorstel in te dienen. Het stadsbestuur zal de ingediende concepten beoordelen en op basis van vastgelegde criteria één organisator selecteren.

Het festival zal plaatsvinden in een van de volgende weekends: 6-7-8 juni, 13-14-15 juni of 20-21-22 juni 2025. De voorkeur gaat uit naar het Koning Albert I-park als locatie, om extra marktverplaatsingen te vermijden, al kunnen ook andere locaties in overweging worden genomen.

Ervaring

“De beoordelingscommissie zal elk voorstel evalueren op basis van het plan van aanpak en de ervaring van de organisator”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Hierbij wordt gekeken naar de aantoonbare ervaring aan de hand van drie referenties, de aankleding en inrichting van het festival, de diversiteit van het aanbod aan foodtrucks, en het afvalbeheersingsplan.”

“Ook de bescherming van de groenzone en openbare infrastructuur, de veiligheidsmaatregelen, de meerwaarde van het evenement voor Brugge en de financiële bijdrage van de organisator aan de Stad spelen een belangrijke rol in de beoordeling.”

Kandidaturen

Kandidaturen kunnen via de stedelijke website worden ingediend. Het stadsbestuur zal uiteindelijk de best beoordeelde aanvraag goedkeuren en een vergunning toekennen. Indien blijkt dat geen van de ingediende voorstellen aan de kwaliteitsvereisten voldoet, zal er in 2025 geen foodtruckfestival plaatsvinden.

Meer informatie en indienen voorstellen: www.brugge.be/voorstel-foodtruckfestival