Brugge krijgt deze zomer elf dagen lang een klank- en lichtspektakel op en rond het Belfort

Het Brugs stadsbestuur heeft het licht op groen groen gezet voor de realisatie van een groot klank- en lichtspektakel op en rond het Belfort deze zomer. Pol Van Den Driessche van het 11 Juli-Komitee kreeg tot zijn grote vreugde de bevestiging van het schepencollege.

Het 11 Juli-Komitee wil volgende zomer samen met het bedrijf Alfa Vision en met het Historium een tiendaags klank- en lichtspektakel brengen vanop het Belfort in Brugge. Het schepencollege keurde het voorstel van het 11 Juli-Komitee goed, de stadskas is bereid om het project met 100.000 euro te betoelagen.

“Het idee is om het verhaal van het 800 jaar oude Belfort – als symbool van onze Vlaamse rijkdom en macht – te laten vertellen via een indrukwekkend tiendaags lichtspektakel. We willen dat nog doen, vooraleer het Belfort een grootschalige restauratie ingaat en jarenlang in de steigers zal staan”, zegt Pol Van Den Driessche, die inspiratie opdeed in het Franse Rouen.

‘s Avonds laat

Het plan is om de lichtshow van 1 tot en met 11 juli elke avond twee keer op de Markt te vertonen. De show zal 25 minuten duren en wordt ‘s avonds laat, als het donker is, telkens om 22.30 en 23.30 uur vertoond. Het 11 Juli-Komitee vond in het bedrijf Alfa Vision, dat ook het Historium in Brugge runt, een bereidwillige partner.

“Het wordt een historisch verantwoord spektakel, waarbij het Belfort gepersonifieerd wordt en die figuur vertelt wat Brugge in 800 jaar tijd allemaal meegemaakt heeft”, aldus het gemeenteraadslid.

Subsidies

Inmiddels becijferde Pol Van Den Driessche de kostprijs van het project: “400.000 euro. De Stad én Vlaanderen geven elk 100.000 euro subsidie. Via sponsoring en VIP-pakketten kunnen we de resterende 200.000 euro bijeen harken.”

Volgens het gemeenteraadslid wordt dit lichtspektakel het enige topevenement deze zomer in Brugge: “Er is dit jaar geen Reiefestival noch Triënnale. Ons evenement richt zich op de Bruggelingen én de verblijfstoeristen, omdat het ‘s avonds laat plaatsvindt.”