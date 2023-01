Brugge klinkt op het nieuwe jaar

Onder een blauwe hemel en een stralende zon konden de Bruggelingen zondag klinken op het nieuwe jaar. En dat deden ze na twee coronajaren bijzonder enthousiast en in grote getale.

Het is van januari 2020 geleden dat er nog eens een traditionele nieuwjaarsreceptie op de Burg voor het stadhuis kon plaats vinden.

Dat alle coronabeperkingen intussen zijn weg gevallen en er heel wat mensen waren afgezakt naar de Bug, zorgde dan ook voor een erg positieve sfeer op het plein voor het stadhuis.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) bracht in zijn toespraak in herinnering hoe het begin vorig jaar door de coronabeperkingen nog niet mogelijk was om een nieuwjaarsrecepetie te organiseren. Dat werd dan wel later in het jaar goedgemaakt door een lentereceptie. De burgemeester overliep verder de belangrijkste evenementen, realisaties en projecten van het voorbije jaar maar blikte ook vooruit naar wat er in het nieuwe jaar 2023 allemaal te verwachten staat.

Ronde Van Vlaanderen

Zo verwees hij naar de heraangelegde Katelijnestraat die dit jaar weer volledig open gaat voor het verkeer, net als de als Vlamingstraat – Sint-Jorisstraat en het feit dat de voorbereidingen voor een voet- en fietstunnel aan de voorkant van het station in volle snelheid komen.

Voor het eerst in vele jaren komt ook de start van de Ronde Van Vlaanderen in april van dit jaar terug naar Brugge, met een optreden van Soulsister aan de vooravond van de start. In augustus komt het Reiefeest in een geheel vernieuwde stijl terug en Brugge wordt in december gaststad voor De Warmste Stad.

En de vele honderden Bruggelingen genoten vooral van een Brugse Zot, een chocolademelk of een pakje friet waarbij ze elkaar de traditionele ‘beste wensen’ aanboden.

(PDV)