Brugge kiest voor licht- en lasershow om 2024 op gang te trappen

Bij het traditionele zangfeest op ‘t Zand met oudjaar komt er dit jaar géén vuurwerk kijken. Wel een naar verluidt spectaculaire klank-, licht- en lasershow. “Anders dan bij vuurwerk kan bij zo’n show het weer geen spelbreker zijn”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “En bovendien is het diervriendelijker.”

Het is in Brugge al jarenlang een traditie om de overgang van oud naar nieuw te vieren met zoveel mogelijk Bruggelingen én ook toeristen tijdens een meezingfeest. Aanvankelijk op de Markt, maar nu toch al enkele jaren op ‘t Zand wegens meer ruimte en praktischer.

En ook dit jaar wordt op 31 december ‘Brugge Feest’ georganiseerd. Het Koninklijk Comité voor Initiatief Brugge werkt hiervoor samen met De Zandfeesten en Pluzand, bijgestaan door de stad Brugge om er opnieuw een mooi volksfeest van te maken. Naar verwachting zullen opnieuw duizenden mensen al dansend, zingend en feestend het nieuwe jaar ingaan. Het muziekspektakel met bekende meezingers start om 22.30 uur en duurt tot 1 uur.

Diervriendelijk

“In het verleden werd er om middernacht steevast vuurwerk afgestoken. Aangezien het weer soms wel eens stokken in de wielen durft steken, willen we dit jaar om middernacht uitpakken met een licht- en lasershow, versterkt door passend muziek”, zegt burgemeester en statutair ook ‘eerste voorzitter’ van het Koninklijk Comité voor Initiatief Dirk De fauw (CVD&V). “Zo’n show kan in alle weersomstandigheden plaatsvinden en bovendien is het ook diervriendelijk, want het is bekend dat zeker honden en paarden last hebben van knallend vuurwerk.”

De lasershow, die zal worden opgevoerd door Francis Vandendorpe van PluZand, zal vergelijkbaar zijn met de shows op Tomorowland. “Door een nevelwolk worden de laserflitsen gereflecteerd in alle richtingen en het volledige publiek zal perfect geplaatst zijn om hiervan te genieten”, klinkt het. “De show wordt gerealiseerd via maar liefst zestien projectoren die opgesteld zullen staan op stellingen in de lengte van de Vrijdagmarkt.”

Pak duurder

De licht- en lasershow breng wel een aanzienlijk prijskaartje met zich mee, want die zou tot dertig procent duurder uitvallen dan het klassieke vuurwerk.

Er zullen op ‘t Zand opnieuw drankstanden opgesteld staan en ook de lokale horecazaken werken mee door op hun terrassen speciale zones in te richten voor nog meer feestplezier.