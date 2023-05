‘Brugge in Balans’ laat je proeven van yoga en tai chi

Tijdens het gloednieuw evenement ‘Brugge in Balans’, dat plaatsvindt op zaterdag 3 juni op de site van het Grootseminarie, kan je onder leiding van ervaren lesgevers kennismaken met yoga en tai chi. Het initiatief gaat uit van Sportdienst Brugge. ‘Brugge in Balans’ is de opvolger van de jaarlijkse Internationale Yogadag in Brugge.

“Omwille van het nieuwe aanbod tai chi, kozen we voor een nieuwe naam voor het event. We organiseren deze dag ook iets vroeger dan Internationale Yogadag, omwille van onze zeer waardevolle samenwerking met de studenten van Howest. Onze Sportdienst kan rekenen op enkele zeer degelijke stagiairs vanuit Howest en wil hen alle kansen bieden om dit soort activiteiten binnen hun lopende stageperiodes op te zetten”, verduidelijkt schepen van Sport Franky Demon.

Geen ervaring vereist

De Sportdienst mikt met ‘Brugge in Balans’ op een ruim publiek. “Iedereen kan deelnemen, ervaring is niet vereist, én er zijn ook activiteiten voor kinderen, samen met hun ouders. Alles is bovendien gratis. De mooie tuinen van het Grootseminarie worden vrijgemaakt om initiaties te volgen. Bij slecht weer zijn er ruime, erg passende binnenlocaties voorzien.”

Er zijn tien lesmomenten ingepland, en per sessie is er een maximum van 30 deelnemers. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan via www.brugge.be/sport. Je vult in welke sessies je wil volgen en ontvangt daarna alle nodige praktische informatie. (CGRA)