Brouwerij ’t Verzet uit Anzegem eert oude Vlaamse bierstijl met festival in Kortrijk

Nadat corona er vorig jaar een stokje voor stak, organiseert Brouwerij ‘t Verzet uit Anzegem op 7 en 8 oktober 2022 de eerste editie van het bierfestival ‘Oud Bruin FEST’ in Evenementenhal Depart in Kortrijk. “We kijken enorm uit naar ons eerste bierfestival met als rode draad ‘Oud Bruin en Vlaams Rood Bruin’, het eerste bierfestival ooit volledig gewijd aan de mooiste bierstijl van de wereld”, aldus Leopold Schneider (28), Marketing & Event Manager en hoofdorganisator Oud Bruin FEST.

Het is het eerste bierfestival ooit dat focust op de bierstijl Vlaams Rood bruin en Oud Bruin, erkend als streekproduct in Zuidwest-Vlaanderen, waarop meer dan dertig brouwerijen uit binnen- en buitenland hun interpretaties brengen van deze stijl om te laten proeven aan het grote publiek. “Oud Bruin verdient het om eens op de voorgrond te treden”, meent Leopold.

“Het stoffige imago maakt langzaam plaats voor een revival. Jonge brouwerijen zoals ‘t Verzet zorgen ervoor dat de consument de gevestigde waarden herontdekt.” “Als Anzegemse brouwers willen we deze bierstijl het podium geven dat het verdient”, vult Koen Van Lancker (36), hoofdbrouwer en medeorganisator Oud Bruin FEST, aan. “Daarom organiseren we Oud Bruin FEST ‘22, een bierfestival dat hierop focust.”

120 bieren

Liefhebbers van het betere bier kunnen tijdens het tweedaagse festival zo’n 120 verschillende bieren proeven, voornamelijk Vlaams Rood Bruin en Oud Bruin. “Toch komen ook andere stijlen aan bod”, geeft Koen verder mee. “Door de verschillende bieren met elkaar te vergelijken, kunnen de 2.000 verwachte bezoekers de grote diversiteit van deze klassieke Vlaamse stijl ontdekken. Er zal ook een ruim aanbod van heerlijke maaltijden zijn.”

Masterclass

Wie zich graag volledig laat onderdompelen in de friszure Zuidwest-Vlaamse stijl, kan een van de masterclasses rond Vlaams Rood Bruin volgen tijdens het bierfestival. Daarin delen enkele experten hun kennis en ervaringen. Van heel wat Belgische brouwerijen die een Oud Bruin of Vlaams Rood Bruin in hun gamma hebben, maakte Brouwerij ‘t Verzet een Oud Bruin Megablend, verkrijgbaar op het festival.