Brouwerij Deca viert 100-jarig bestaan en organiseert Open Brouwerijdag: “Om het half uur een rondleiding”

Brouwmeester Nicolas Christiaens en zijn echtgenote Katrien Sampers pakken uit met hun Open Brouwerijdag naar aanleiding van Open Monumentendag. In 2020 bestond de brouwerij 100 jaar en dat wordt nu, uitgesteld, gevierd met rondleidingen, bierproeverijen en een tentoonstelling.

“De familie Christiaens is een echte brouwersfamilie. Het bier brouwen zit in onze genen. De eerste generaties Christiaens runden een brouwerij in Aalbeke, deelgemeente van Kortrijk. Binnen onze brouwersfamilie kreeg elke eerstgeborene de naam Georges”, zegt brouwmeester Georges Nicolas Christiaens, kortweg Nicolas.

Zware kettingbotsing

Brouwerij Deca werd gesticht tussen 1880 en 1890. Op de huidige locatie werd de brouwerij gebouwd in 1920. Daarvoor stond er een brouwerij voor de kerk in het dorp. Deze werd tijdens WOI vernietigd. De vader van Nicolas kocht in 1980 de brouwerij aan de familie Decaestecker. “Mijn vader Georges was de vierde generatie in deze brouwerij. Samen runden we de zaak sinds 1991 en maakten we van Deca een rendabele brouwerij. De brouwerij was zijn leven. De zware kettingbotsing op de A19 in Zonnebeke van dinsdag 3 december 2013 heeft alles veranderd. In het ziekenhuis van Kortrijk overleed hij op zaterdag 7 december.” Tien maanden later overleed ook Nicolas zijn moeder. “Eind 2013 nam ik de leiding van de zaak over van mijn vader. Als eerbetoon brachten we in 2014 het bier Georges IV op de markt.” In 2020 stapte Nicolas zijn echtgenote Katrien Sampers mee in de zaak. Op 23 april 2021 werd de zesde generatie binnen de brouwersfamilie geboren. Katrien en Nicolas werden de trotse ouders van een ééneiige tweeling: Georges Arthur en Marius. De eerstgeboren zoon kreeg als eerste naam Georges, een naamtraditie die eind 19de eeuw ontstond.

Gastbrouwers

Nicolas en Katrien organiseren op zondag 11 september van 10 tot 18 uur een Open Brouwerijdag in het kader van Open Monumentendag. “Om het half uur is er een gratis rondleiding in de brouwerij. Voor elke bezoeker één gratis drankje, een biertje of een non-alcoholisch drankje. Alle Deca-bieren kunnen worden geproefd, maar ook de biertjes van acht deelnemende gastbrouwers. Zo is gastbrouwer Dieter van brouwerij Vindevogel aanwezig. Hij brouwt er Paulinebier. Gebrouwen ter nagedachtenis van hun prachtige dochter Pauline”, vertelt Katrien. “Ook onze nieuwe gastbrouwers Mathias en Wouter zullen aanwezig zijn. Deze twee vrienden kozen ervoor om hun saison te brouwen in onze installaties.” Tegen aankoop van drankbonnen, is het mogelijk om meer dan één drankje te nuttigen. “Elke gastbrouwer zal er staan met een bierstand waar ze hun bieren zullen promoten. Bezoekers kunnen zo kennismaken met diverse van onze gastbrouwers. Alle huisgebrouwen bieren zullen die dag ook te koop worden aangeboden in onze shop.”