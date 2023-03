Broers en zus organiseren tentoonstelling van wijlen Dominique Beyens in Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper: “Nagedachtenis levendig houden”

In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper loopt van 1 april tot en met 30 juni een tentoonstelling met werken van Dominique Beyens. “Op 19 april 2021 stapte onze broer Dominique totaal onverwacht uit het leven”, vertelt zijn broer Ronny (65). “De opbrengst gaat naar preventie van zelfdoding.”

Zowel beide broers Rudy (68) en Ronny (65) als zijn zus Sabine (56) herinneren zich Domique als een wereldreiziger. “Toen wij als tieners op vakantie waren in Luxemburg als, kwam hij altijd even op bezoek, om dan meteen door te trekken naar Saint-Tropez. Ons moeder stelde zich daar geen vragen meer bij, zo was haar jongste zoon nu eenmaal.”

Wereld ontdekken

Na de middelbare school trok Dominique tot verrassing van velen naar het leger. “Hij koos voor de marine, want dan was hij zeker dat hij per boot een deeltje van de wereld zou zien. Toen hij merkte dat hij daar te veel mechanische werkjes moest doen, koos hij al snel voor een job als barman op een cruiseschip.” Uiteindelijk belandde Dominique in Ierland, waar hij zijn eerste stappen in de schilderkunst zette en waar hij zijn eerste werken verkocht aan toeristen. “Daarnaast was hij bezig met muziek en hij ontwierp talloze hoezen voor platen en CD’s”, vertelt Ronny. “Ten slotte zette hij in op fotografie en studeerde aan de Royal Hibernian Academy of Ireland in Dublin. Hij zag zichzelf graag als sociaal ondernemer en had vele ideeën.”

Covidperiode

In januari 2020 vertrok Dominique naar Indië om er te herbronnen. “Toen daar covid uitbrak, moest hij halsoverkop terugkeren naar Ierland. Dat was begin april van 2021. We hebben het gissen naar de oorzaak van zijn zelfdoding, maar we denken dat hij gestorven is omwille van corona. Er ontstond sociale isolatie, mensen konden niet meer naar de pub, door gebrek aan toeristen kon hij zijn werk niet meer verkopen, en tot overmaat van ramp weigerde zijn bestelwagen na 14 maanden stilstand alle dienst. Op 19 april 2021 kregen we via Interpol de vraag om onze broer te identificeren. Best confronterend, zeker wanneer dit via een foto op WhatsApp moet gebeuren.”

Inspiratie

Het tentoongestelde werk bestaat uit een reeks alternatieve kunstkoolstof afdrukken op aquarelpapier. “Er wordt beweerd dat het papier zo duurzaam is dat het eeuwenlang mooi en levendig zal blijven zonder conservering, vandaar de toevoeging van het ‘oneindig’-teken in het watermerk van het papier.” Dominique ontving in 2012 de prestigieuze RDS Freyer Art Award onder toezicht van juryleden van de RDS, National Gallery of Ireland, RHA en IMMA. Zijn project “Dublin Town” was te zien in het Irish American Heritage Museum op Broadway in New York. Hij maakte ook deel uit van “Chasing Shadows”, een kunstcollectief van afgestudeerden in de fotografie die de chemie uit de 19e eeuw combineert met technologie van de 21e eeuw.

De werken van Dominique blinken uit in grootformaat fotografie. “Hij liet zich inspireren door Hongaarse fotografen zoals Kertesz en Brassaï die hun praktijk in het buitenland hadden beoefend en hun omgeving met een frisse blik hadden vastgelegd tot technische perfectie. Het was alsof de schilder was getransformeerd tot fotograaf, of was het andersom.”

Lindeboom in Ierland

Op de herdenkingsdienst in april 2021 werd een deel van zijn as uitgestrooid in zijn geboortestad Kortrijk. “Toen reizen opnieuw mogelijk werd, brachten wij een ander deel van zijn as naar zijn geliefde Dublin. In aanwezigheid van zijn vrienden werd een lindeboom geplant. Zijn as rust aan de voet ervan. Om zijn nagedachtenis levendig te houden, hebben wij besloten om zijn werken tentoon te stellen en te verkopen ten voordele van preventie van zelfdoding. Kleine prints zullen ook te koop aangeboden worden in de winkel aan de ingang van het ziekenhuis. Dat de shop uitgebaat wordt door een Gullegemnaar, het dorp waar we opgroeiden, maakt het verhaal volledig af.”

Meer info op www.eclecticlens.be.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij Tele-Onthaal (106 of www.tele-onthaal.be) of de Zelfmoordlijn (1813 of www.zelfmoord1813.be).