Broers Cracco organiseren achtste oldtimertreffen

De broers Danny en Pablo Cracco organiseren zaterdag voor de achtste keer het oldtimertreffen. De uitvalsbasis is net als vroeger het Kerselaregoed langs de Schierveldestraat. De rondrit van zo’n 100 kilometer lokt jaarlijks gemiddeld zo’n 70 oldtimers vanuit heel de provincie. Ook nu is dit weer het streefdoel.

“De voorbereidingen voor de komende editie zijn eigenlijk moeilijk van start gegaan”, opent Danny Cracco. “We hadden immers miserie om aan een nieuwe locatie te geraken, gezien de Reo-veilingsite op zaterdag niet vrij is. Toen we het nieuws vernamen dat het Kerselaregoed weer beschikbaar was, hebben we geen seconde meer getwijfeld om deze te reserveren. Vanaf dan is parcoursbouwer Pablo ook begonnen met zijn werk, enkele medewerkers en mezelf met de omkadering. Uiteindelijk zijn we toch goed op tijd klaar om een pak oldtimerliefhebbers te verwelkomen.”

Ondanks hoge energieprijzen willen we mensen nog hobby laten beoefenen

“Zelf reken ik weer op zo’n 70 liefhebbers. Nu al zijn er meer dan de helft voorinschrijvingen maar de meeste komen de dag zelf. Voor 15 euro per oldtimer en 15 euro per deelnemer krijgen ze er heel wat voor terug, van drankbonnen op de stops en eindplaats, tot een foto van de wagen, een roadboek, een eetbon en een rallyplaat. We houden het bijzonder schappelijk om toch zoveel mogelijk mensen hun hobby nog te laten beoefenen ondanks de hoge energieprijzen.”

Praktische info

Het oldtimertreffen op zaterdag 6 augustus heeft plaats op het Kerselaregoed in Roeselare. Om 12 uur gaat de inschrijvingstafel open en de berichtgeving om 13 uur, om een half uur later de eerste wagen te laten starten voor de rondrit. Na een rit van zo’n 100 kilometer en een proef onderweg komt men vanaf halfzeven terug naar de Schierveldestraat voor de verbroedering. (SBR)

Meer info kan je bekomen via kerselaretreffen@gmail.com