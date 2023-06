Brocante- en Opentuinhappening in tuin ‘De Lavendee’: “Gepassioneerd door de natuur en brocante”

Op zaterdag 24 en zondag 25 juni, telkens van 10 tot 18 uur, kunnen brocante- en tuinliefhebbers hun hartje ophalen op de brocante- en opentuinhappening in tuin De Lavendee, bij Ruud De Cock, op het gehucht De Lavendee.

De tuin – zo’n 15 are groot – heeft geen gazon en bestaat uit weelderige borders met planten uit alle werelddelen. Er is een harmonisch evenwicht tussen zon- en schaduwborders. Een vijver en enkele kleinere waterelementen geven een extra dimensie aan de tuin.

In het dagelijks leven werkt Ruud De Cock (60) als begeleider van mensen met een beperking in Dagcentrum Windroos in Brugge. “We wonen hier al 27 jaar. Daarvoor huisden we op een klein appartementje. We wilden het hier gezellig maken en milieubewust kozen we voor spullen uit het recyclagecircuit. Toen we ooit begonnen met de aanleg van de tuin, was het nooit de bedoeling die open te stellen voor het publiek. Maar mensen die hier op bezoek kwamen, vroegen ons waarom we niet eens deelnamen aan Opentuinen. En ja, van het een kwam het ander”, vertelt Ruud, die getrouwd is met Gilbert Verbeerst.

“Ik heb eigenlijk al van kleins af een passie voor tuinieren en alles wat met de natuur te maken heeft, zoals bloemen, planten en struiken. Een andere passie van mij is brocante, dus de puzzel is vlug gelegd. Naar rommelmarkten gaan om er te snuisteren of naar Frankrijk naar brocantemarkten trekken, dat vind ik echt leuk. Zonder daar veel publiciteit rond te maken, organiseerden we al eens eerder brocantedagen. Een krant had een flyer op de kop getikt en een artikel daarrond gemaakt. Ook de mond-tot-mondreclame deed meer dan zijn werk, want we kregen toen gigantisch veel brocanteliefhebbers over de vloer. En zo zijn we ondertussen aan onze elfde deelname van ‘Opentuinen’ toe.”

Na 25 juni kan de tuin en de brocante nog steeds bezocht worden, maar dan op afspraak. De toegang bedraagt 2 euro, na 25 juni op afspraak 3,5 euro (inclusief een drankje).

verpozen op Tuinterras

Op de brocante- en opentuinhappening kun je verpozen op het tuinterras tussen de bloemenpracht. Misschien nog meegeven dat de paadjes in de tuin wel iets te smal zijn voor rol- en kinderwagens. (EV)

Tuin ‘De Lavendee’, Lavendee 11, Koekelare. Meer info: 051 58 14 23 of 0494 88 29 48 of ruud.decock@telenet.be .